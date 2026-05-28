Los detalles de la primera oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Julián Álvarez es la gran obsesión del Barcelona en el mercado de pases (EFE/Siu Wu)

En la previa del Mundial, una de las novelas del mercado de pases será el futuro de Julián Álvarez, delantero argentino actualmente en el Atlético de Madrid. Su nombre ya domina la actualidad futbolística europea ante el interés del Barcelona, que busca dar un golpe con un fichaje de alto impacto y adelantarse a otros poderosos que lo tienen en la mira, como los finalistas de la actual edición de la Champions League: Paris Saint Germain y Arsenal.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club catalán prepara una ofensiva concreta para quedarse con el delantero. Romano detalló en su cuenta oficial que “Barcelona ha iniciado contactos para fichar a Julián Álvarez. El club considera al argentino como objetivo prioritario para reforzar su ataque y ya ha mantenido reuniones con sus representantes”. En el mismo mensaje, el especialista en transferencias agregó: “La primera oferta formal será presentada al Atlético de Madrid en los próximos días”.

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En el reporte del comunicador italiano, se enfatizó el carácter prioritario de la operación para la dirigencia azulgrana. “Barcelona quiere avanzar rápido y dejar clara su postura de cara al mercado”, publicó, quien se ha consolidado como una fuente de referencia en el seguimiento de fichajes internacionales.

Por su parte, según informó el diario Sport, el club catalán activó en las últimas horas un movimiento “importante e inesperado” para intentar concretar la llegada del atacante. La gestión se aceleró en una reunión clave realizada el miércoles, en la que participó Deco, director deportivo del Barcelona, junto con los intermediarios designados para la operación. A ese encuentro se sumó personalmente Fernando Hidalgo, representante del futbolista, quien se retiró del lugar tras más de cuatro horas de negociaciones.

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De acuerdo con la crónica del rotativo español, el Barcelona presentará de manera inminente una primera oferta formal al Atlético de Madrid. La propuesta, según fuentes cercanas a la negociación, será de alrededor de 90 millones de euros más bonus. La cifra refleja el interés decidido del club azulgrana y la magnitud de la apuesta por el delantero argentino. No se incluye a ningún jugador dentro de la operación.

Las conversaciones entre el entorno de Julián Álvarez y la dirigencia del Barcelona se han intensificado en las últimas semanas. En el club catalán admiten que el proceso no será sencillo, ya que el Atlético exige una suma considerable y, además, existen otros clubes europeos interesados, como el Paris Saint-Germain y el Arsenal. “El Atlético pide muchísimo dinero por el internacional argentino y, además, el PSG está decidido a ir muy fuerte a por el futbolista. También el Arsenal sigue muy pendiente de la situación”, indicó Sport en su edición digital.

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Fuentes que participaron en la negociación destacaron que el avance más significativo de las últimas horas fue la señal enviada por el propio jugador, quien transmitió a su entorno la preferencia de vestir la camiseta azulgrana. Para la directiva del Barcelona, este gesto resulta fundamental de cara a las próximas instancias de la operación. “El objetivo era que el Atlético percibiera claramente que el deseo del delantero pasa por vestir de azulgrana pese a la presión de otros grandes clubes europeos”, describió dicho medio.

El club catalán considera que la postura de Julián Álvarez podría inclinar la balanza, aunque el aspecto económico representa el principal obstáculo en la negociación. “Nadie quiere vender optimismo desmedido. Fuentes de la reunión insisten en que el aspecto económico sigue siendo el gran problema y recuerdan que el Atlético no facilitará en absoluto la salida de una de sus grandes estrellas, pero al mismo tiempo recalcan un aspecto que consideran fundamental en cualquier gran negociación: la voluntad del futbolista, que siempre termina teniendo mucho peso”, relataron.

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Desde el área deportiva del Barcelona, la apuesta por el delantero argentino es parte de una planificación que lleva varios meses. Hansi Flick, entrenador del primer equipo, ha dialogado con el atacante en distintas oportunidades, mientras que Deco mantiene un canal abierto y constante con sus representantes. “No se trata de una oportunidad de mercado puntual, sino de un fichaje trabajado desde hace tiempo y considerado prioritario dentro de la planificación deportiva”, subrayaron.

De acuerdo con información publicada por Mundo Deportivo, la figura de Juanma López podría resultar determinante en las negociaciones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. López, reconocido agente con experiencia en este tipo de operaciones, mantiene una relación fluida con ambas instituciones y su intervención podría facilitar los acuerdos finales. Además, el medio catalán indicó que la intención del club azulgrana es cerrar la operación antes del inicio del Mundial, con el objetivo de asegurar la llegada del delantero y evitar la competencia de otros grandes equipos europeos que también siguen de cerca la situación del argentino.

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La directiva azulgrana confía en que la preferencia manifestada por Julián Álvarez pueda marcar una diferencia en la negociación. De todos modos, reconocen que la operación dependerá de la capacidad financiera del club y de la disposición final del Atlético de Madrid a negociar en estas condiciones.

La Araña (26 años), que tiene su cabeza puesta en lo que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, viene de ser una de las principales figuras del equipo del Cholo Simeone, siendo clave para llegar a la final de la Copa del Rey y las semis de la Champions League al aportar 20 goles -la mitad fueron en el máximo certamen europeo- y nueve asistencias en 49 presentaciones.

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