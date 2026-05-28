América Latina

Quién es Ricardito, el narco uruguayo que dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y fue vinculado a masacre

Ricardo Cáceres recibió un golpe tras un triple crimen ocurrido en una de sus bocas: su pareja fue condenada y a él lo volvieron a llevar a una cárcel de máxima seguridad

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Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito
Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito

El nombre de Ricardito, como se le llama a Ricardo Cáceres Correa, volvió a estar en el centro de las investigaciones criminales en Uruguay en la última semana, luego de la masacre que hubo en el Cerro, un barrio del oeste de Montevideo. Después del triple crimen, la Policía allanó varias bocas de drogas relacionadas con él, fue condenada su pareja y se decidió trasladarlo nuevamente a una cárcel de máxima seguridad.

Ricardito es un delincuente conocido de Uruguay y es medio hermano del Luis Betito Suárez, considerado en su momento uno de los criminales más peligrosos del país que ahora también está en una cárcel de máxima seguridad.

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El traslado de Ricardito a este centro penitenciario apunta a reforzar su aislamiento ante la sospecha que, desde la cárcel, continuaba controlando bocas de venta de droga y que podría haber una represalia de la que hubo el domingo de noche, informó el diario uruguayo El País.

Incautaciones tras operativo por triple crimen en Uruguay droga (Ministerio del Interior)
Incautaciones tras operativo por triple crimen en Uruguay droga (Ministerio del Interior)

Cárceres construyó un perfil propio en el mundo del delito, más allá de sus lazos familiares. Fue el líder de “Los Ricarditos”, como se conocía a la banda criminal vinculada a bocas de drogas en Cerro y Cerro Norte que, a su vez, son parte del grupo Los Suárez. El perfil de esta organización está caracterizado por la violencia, las extorsiones y el uso de jóvenes como parte de su red.

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Antes de cumplir la mayoría de edad, Ricardito ya tenía varias anotaciones en el sistema y una de estas por rapiña. Después, enumeró El País, sumó antecedentes por delitos vinculados a la venta de drogas, soborno y porte de armas. Fue procesado en 2017 y recapturado dos años después en el Cerro, luego de no regresar al Penal de Libertad tras una salida transitoria.

Una boca de drogas, el escenario del triple crimen en el Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Una boca de drogas, el escenario del triple crimen en el Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

En 2021, Cáceres fue condenado a nueve años de prisión por narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales. Y ya en ese momento, las investigaciones concluían que él tenía una importante influencia en el negocio de la droga desde la cárcel.

Este narcotraficante es conocido por mandar a torturar a adictos que le deben dinero, acciones que él monitoreaba por videollamada desde el penal en el que está.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

De hecho, su última condena fue por mandar a torturar a adictos que le debían dinero y ordenar secuestros desde su celda, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Tras el triple crimen de la noche del domingo, Ricardito sufrió un golpe.

La Policía allanó este lunes varias viviendas vinculadas a su banda criminal. El operativo terminó con cuatro personas detenidas, la incautación de droga, municiones y dinero en efectivo. Uno de los puntos intervenidos fue la boca de drogas en la que se registró la masacre del domingo.

En total, fueron nueve los allanamientos realizados y una de las personas detenidas fue la pareja de Cárceres.

Policías de Montevideo durante una serie de allanamientos que permitió la detención y posterior condena de tres personas mayores de edad relacionadas con el Ricardito (Ministerio del Interior)

En los procedimientos la Policía incautó un kilo de pasta base en piedra, varias dosis de la misma sustancia ya fraccionada para su comercialización, municiones y mochilas con dinero en efectivo. Las bocas de venta allanadas funcionaban principalmente en las zonas de Berna y Vigo y de Rusias y Chile.

Varias viviendas fueron tapiadas para impedir que vuelvan a ser utilizadas como puntos de ventas, consignó este canal.

Los detenidos comparecieron ante la Justicia y fueron condenados por un delito continuado de negociación de drogas prohibidas en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir. Fueron penados a entre tres y cuatro años de prisión. Además, estaba previsto que la Fiscalía firmara un acuerdo abreviado con la cuarta persona detenida.

A esto se le sumó la decisión de trasladar a un módulo de máxima seguridad al Ricardito.

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