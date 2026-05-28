Cultura

“Backrooms”: la curiosa historia del fenómeno viral que llega a los cines

Desde el boom en redes sociales al estreno en cines, la película del joven y famoso youtuber Kane Parsons expande el universo creado por miles de usuarios y se convierte en su primer largometraje, con el apoyo de la productora A24

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La leyenda de “Backrooms” conquista Hollywood: el viaje de Kane Parsons de fenómeno viral a director de culto (Imagen de Jeremy Cox)
La leyenda de “Backrooms” conquista Hollywood: el viaje de Kane Parsons de fenómeno viral a director de culto (Imagen de Jeremy Cox)

Originado como una inquietante historia compartida por usuarios comunes de internet, el universo de Backrooms irrumpe en los cines estadounidenses el viernes, con una película dirigida por el famoso youtuber Kane Parsons.

La obra retrata a un grupo de personajes que se encuentran atrapados en un laberinto de habitaciones extrañamente dispuestas que se asemejan a oficinas vacías, iluminadas por una tenue luz amarilla.

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Distribuida por la productora estadounidense A24 —detrás de múltiples éxitos de terror, incluido Midsommar de 2019— Backrooms explora la incomodidad generada entre los usuarios del tablón de imágenes 4chan por una extraña foto que alguien publicó en 2019.

“En ese momento yo tendría 13 años. No recuerdo exactamente la primera vez que la vi, porque era muy frecuente como meme”, dijo Parsons.

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Él observó cómo la imaginación de los usuarios desarrollaba la imagen hasta convertirla en un concepto de ciencia ficción “vagamente nostálgico y vagamente onírico, pero también muy tangible”.

Backrooms (Captura de tráiler oficial)
Chiwetel Ejiofor en "Backrooms"

La imagen original iba acompañada de un breve texto anónimo, que advertía a los lectores sobre la posibilidad de tropezar con su perturbador mundo paralelo.

Rápidamente se convirtió en una llamada “creepypasta”: una historia corta de terror que se vuelve a publicar y modificar por la web, a la cual otros usuarios añadieron detalles como monstruos y dimensiones inexploradas.

“Este proyecto es obviamente más grande que yo”, reconoció Parsons, alimentándose de los aportes de innumerables usuarios en línea.

Fenómeno viral

Recién en 2024, investigadores en línea rastrearon la foto original hasta una renovación de una tienda de muebles en Wisconsin en 2002.Antes de eso, en 2022, Parsons compartió en su canal de YouTube un cortometraje que había realizado con el software 3D Blender.

Relataba a un niño perdido vagando por los terroríficos pasillos de Backrooms.

En dos semanas, el video acumuló 20 millones de visualizaciones.

“Empecé a recibir correos electrónicos de un montón de empresas diferentes”, recuerda Parsons.

(CCXP 2026-A24)
(CCXP 2026-A24)

“Tenía 16 años... todo era muy nuevo y era muy escéptico sobre lo que podía significar tratar de adaptar esto o relacionarme con ‘trajes’ de Hollywood“, añadió, especialmente en “algo que para mí era tan personal”.

Finalmente, Parsons llegó a un acuerdo con dos productoras y A24, y el rodaje tuvo lugar en el verano de 2025.

El actor británico Chiwetel Ejiofor interpreta al protagonista en lo que se convirtió en el primer largometraje dirigido por Parsons.

“No existía ninguna versión de esto que yo estuviera dispuesto a aceptar donde no fuera yo mismo quien dirigiera”, dijo. “Siempre he sido muy tacaño respecto a eso”.

En su canal de YouTube, Kane Pixels, Parsons cuenta hoy con más de tres millones de suscriptores, y más de 215 millones de visualizaciones solo en los veinte videos relacionados con “Backrooms”.

Backrooms (Captura de tráiler oficial)
Renate Reinsve en "Backrooms"

Universo extendido

La película “está en directa continuidad con la serie de YouTube“, afirmó Parsons. Alterna entre segmentos de “metraje encontrado”, filmados en primera persona y que recuerdan a su programa web, y tomas cinematográficas más clásicas.

“Va a ser raro ver cuánto (‘Backrooms’) ha entrado en la cultura popular... Antes esto era algo más o menos de nicho", reflexionó.

La obra de Parsons no es el único universo surgido de internet que llega a los cines este año.

El youtuber Mark Fischbach, cuyo canal Markiplier cuenta con 38 millones de suscriptores, estrenó la película de terror “Iron Lung” en enero.

El filme fue adaptado a partir de un videojuego que ayudó a popularizar con videos en línea.

Y en 2018, otra “creepypasta” sobre el monstruo larguirucho y vestido de traje “Slender Man” se convirtió en una película que recaudó 50 millones de dólares en todo el mundo.

En cuanto a Parsons, "‘Backrooms’ no ha terminado", afirmó.

“No descartaría hacer otra película. Ni tampoco incluso una serie de televisión. Esa sería mi esperanza personal”.

Mientras tanto, ha lanzado otra serie en YouTube, “The Oldest View”, que sigue la exploración de un centro comercial subterráneo abandonado.

Fuente: AFP

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