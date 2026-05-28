Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Agustina Cosachov declaró por primera vez, contó como conoció a Diego y dijo que su cabeza “siempre estuvo en el paciente”

La psiquiatra Agustina Cosachov detrás de sus abogados

El juicio por la muerte de Maradona sigue con dos testimonios clave, uno de ellos completamente nuevo para el proceso oral. Se trata de la médica legista de la prepaga, Mariana Filchman, quien redactó el acta de externación de Diego con las condiciones que se habían acordado para su recuperación en la casa de Tigre. Y donde finalmente falleció tres semanas después.

También declarará Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la operación de cabeza de Maradona y quien le habría dado la orden a Leopoldo Luque de “no tocarlo” por pedido de la familia del Diez.

Finalmente, está previsto que se reproduzca un audio fundamental para la causa: el de la reunión donde se definió la internación domiciliaria de Diego en Tigre.