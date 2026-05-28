Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Agustina Cosachov declaró por primera vez, contó como conoció a Diego y dijo que su cabeza “siempre estuvo en el paciente”

El juicio por la muerte de Maradona sigue con dos testimonios clave, uno de ellos completamente nuevo para el proceso oral. Se trata de la médica legista de la prepaga, Mariana Filchman, quien redactó el acta de externación de Diego con las condiciones que se habían acordado para su recuperación en la casa de Tigre. Y donde finalmente falleció tres semanas después.
También declarará Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la operación de cabeza de Maradona y quien le habría dado la orden a Leopoldo Luque de “no tocarlo” por pedido de la familia del Diez.
Finalmente, está previsto que se reproduzca un audio fundamental para la causa: el de la reunión donde se definió la internación domiciliaria de Diego en Tigre.
Terminó de declarar Cosachov y pasa la testigo Mariana Flichman
Cosachov dijo que alertó las faltas en la internación domiciliaria de Diego el primer día
Al llegar a la acordada internación domiciliaria de Tigre, según Cosachov, ella dijo que “empezó a notar que no se estaba cumpliendo con lo acordado previamente”.
“Noté cierto desentendimiento y desencuentro entre lo que veníamos hablando con los directivos de la prepaga y lo que empezó a pasar el 12 de noviembre en la práctica. Ese día le dije a Luque ‘parece que solo nos quieren autorizar acompañantes y médicos’. Había ciertas cuestiones terminológicas que no era lo que habíamos hablado”, contó a los jueces.
Luego, mostró un chat donde le dijo al psicólogo imputado Carlos Díaz: “Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora nos dicen que son cuidados domiciliarios. Esto no me cierra”. Y destacó: “Esto lo mandé el día 12 de noviembre”.
En el marco de su relato, la psiquiatra confirm que se contactó con la prepaga para reclamar por esto y tuvieron otra reunión con ellos. “Yo siempre me mantuve firme en la internación domiciliaria, es lo que siempre pedí”, aseguró. Ellos, sin embargo, le decían que los médicos tratantes tenían que encargarse del dispositivo y la prepaga solo aportar lo que necesitaran de más.
“Siempre se habló de internación domiciliaria seria”
El relato de Cosachov llegó cronológicamente al día del alta de la Clínica Olivos: “El 11 de noviembre, Maradona le decía a todos que se quería ir. Y él sabía, porque todos le habían dicho que ese día él se iba a la casa”.
“Ese día nos convocaron a una reunión con el doctor Luque, la familia de Diego, Mariana Flichman, con una serie de documentos que teníamos que firmar para que el pacientes vaya. Mi cabeza en ese momento estaba en el paciente y que, cuando él llegue al domicilio, estuviera el dispositivo y no se quisiera ir”, recordó.
Luego agregó: “No se leyó el acta en voz alta confiando, hablo por mí, en lo que habíamos hablado numerosas veces con la prepaga. Además, señores jueces, como voy a pensar que no le iban a dar lo mejor a un paciente como él. Yo pensé que lo que habíamos acordado se iba a cumplir”. Y subrayó: “Se hablaba todo el tiempo de una internación domiciliaria seria”.
El aval de la familia Maradona a Cosachov
La psiquiatra mostró chats donde ella le preguntaba a la familia del Diez si estaban de acuerdo con la internación domiciliaria, y hasta les compartía los mensajes que pensaba mandarle a los representantes de la prepaga para el aval de ellos antes de enviarlos. Todos le daban el ok.
“A mi me parece perfecto lo de la internación domiciliaria seria”, leyó Cosachov que le dijo uno de los hijos de Maradona en esa conversación.
Y declaró: “Yo buscaba el consenso con la familia y en mi rol de médica informarles lo que venía hablando con la prepaga”.
Cosachov contó cómo llegó a Maradona y qué opción propuso para su rehabilitación tras la operación de cabeza
La imputada comenzó su declaración afirmando que ella llegó a Diego cuando el neurocirujano Luque pidió una recomendación de psiquiatra. “Ahí me llaman y empiezo a trabajar en el tratamiento”, le contó a los jueces.
Luego, se metió directamente en los días en que Maradona estuvo internado en la Clínica Olivos tras operarse del hematoma subdural de su cabeza. “Para mí la mejor opción para su posterior rehabilitación era la que propuso Swiss Medical, que era continuar su recuperación en un centro de rehabilitación. Sobretodo por su cuadro de depresión. Esa era la opción ideal en un plano teórico, estábamos todos de acuerdo, pero Maradona era un paciente en pleno uso de sus capacidades y quería irse. Entonces, la otra opción sino era que vaya a su casa solo”, declaró.
“Se nos ocurre esta opción intermedia que era la internación domiciliaria. Desde el punto de vista de salud mental, el objetivo en un inicio era consumo cero de sustancias tóxicas, alcohol en este caso, y que tome ordenada la medicación psiquiátrica”, siguió.
En este contexto, aseguró que ella comenzó a gestionar lo necesario para esa internación el día 4 de noviembre de 2020, solo horas después de la cirugía al Diez. “El 4 de noviembre empecé a tener conversaciones con gente de la prepaga para hablar de lo que íbamos a necesitar y con la familia para buscar el consenso. La idea era ir previniendo una situación porque yo conocía al paciente y sabía que se iba a querer ir cuando se sintiera mejor. Y también que las prepagas tienen sus tiempos. Yo quería que el paciente no llegara a la casa y no tuviese nada”.
Sobre sus pedidos, especificó: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”.
Pidió declarar Agustina Cosachov
La psiquiatra solicitó ampliar su indagatoria ante los jueces, para responder a unos chats que expusieron en la última audiencia durante la declaración de su colega Marcela Waisman. Solo va a responder preguntas de su defensor, Vadim Mischanchuk.
Arrancó la audiencia
“Algo va a pasar”: intriga por la inesperada presencia de las imputadas Cosachov y Forlini en la audiencia
La psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini están en la sala para presenciar la 14° jornada del debate oral. Son las únicas de las acusadas que, en lo que lleva el proceso oral, no han venido.
Quiénes son los testigos del día
Rodolfo Benvenuti, citado para este jueves por los fiscales, es el cirujano que supervisó la operación de cabeza a la que el astro del fútbol fue sometido unos 22 días antes de su muerte. Él fue quien intervino con aval de la familia para que Luque no ejecutara la cirugía, a pesar de que después se llevó el crédito.
Por su parte, Mariana Flichman es la médica legista que redactó el acta de externación de Diego de la Clínica Olivos, con todas las condiciones pactadas por los familiares y sus médicos de cabecera para su rehabilitación en la casa de Tigre.