“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

El centro de la disputa es la gestión de alimentos en la casa, en este caso, un flan desaparecido (Video: Telefe)

El ambiente de la casa de Gran Hermano se vio alterado por un incidente insólito: la pelea por la distribución del flan. Lo que comenzó como una charla sobre la administración del presupuesto derivó en una ola de acusaciones, gritos y tensiones que expusieron la fragilidad de la convivencia y pusieron en evidencia los problemas recurrentes en el reparto de la comida.

El conflicto surgió cuando algunos participantes notaron que el postre no se dividió de forma equitativa. Las voces de Yanina Zilli y Manu Ibero dominaron la escena, mientras el resto de los presentes intentaba comprender quiénes habían accedido a porciones de más y por qué algunos se quedaron sin su parte. Entre los reclamos, Yanina repitió varias veces: “¿Dónde está mi flan?”, marcando el tono de una discusión que, lejos de apaciguarse, fue escalando.

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La preparación del flan se convirtió en el eje de la disputa. Manu detalló que para la receta se usaron dos leches y diez huevos, defendiendo la proporción y el reparto inicial. Sin embargo, Yanina insistía en que algunos se sirvieron dos veces y que la división no fue pareja. “Se lo comió alguien. Yo lo corté en partes iguales, todos saben cómo es esto”, argumentó Manu, mientras la desconfianza crecía entre los presentes.

Las acusaciones no tardaron en llegar. Yanina, visiblemente enojada, cuestionó: “¿Quién se llevó mi flan? ¿Dónde está mi flan?”. El señalamiento de personas presentes y ausentes en el momento de servir el postre intensificó la tensión. Manu, por su parte, aseguró que intentó repartir para todos y que advirtió al grupo sobre la necesidad de respetar las porciones: “Dijeron: ‘Vamos a comernos uno entre nosotros’. Y yo dije: ‘No, esto es para todos’. Así. Y lo dividí, lo corté en partes para todos”.

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Un momento de alta tensión en Gran Hermano, donde una discusión acalorada entre los participantes expuso las profundas fisuras en la dinámica de convivencia dentro de la casa

Mientras la discusión por el flan continuaba, emergió un debate de fondo sobre la administración de los recursos en la casa. El uso de los ingredientes para el postre fue puesto en cuestión por varios jugadores, quienes señalaron que podrían haberse destinado a preparaciones más rendidoras. La política alimentaria interna, marcada por el acuerdo de realizar dos comidas diarias, fue motivo de reclamos: “No hay flan, no hay pan, no hay nada en el medio. Hasta que no tengamos una compra mínimo del cincuenta bien hecha, no se puede hacer nada”, se escuchó en voz de una participante.

El desacuerdo sobre qué cocinar y cómo repartir los ingredientes reflejó la dificultad para llegar a consensos. Manu defendió su criterio: “Si a mí me dan el criterio para fijar las cosas, es decir, administrar la comida, yo sé que el flan no iba a afectar a todas las otras comidas que nosotros teníamos en la semana”. No obstante, otros sostuvieron que la decisión se tomó sin consultar a todos, ya que algunos estaban durmiendo y no participaron en la votación: “La democracia de la casa es de todos y la comida es de todos”, reclamó Yanina.

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La escena se cargó de gritos y reproches personales. Las recriminaciones sobre la falta de comunicación y la desconfianza quedaron en evidencia. Manu expresó su hartazgo: “A mí no me van a romper las bolas con estas pelotudeces”, mientras Yanina insistía en la necesidad de discutir todo entre todos y evitar decisiones unilaterales. El episodio del flan reavivó antiguas disputas sobre el pan, la polenta y la costumbre de algunos de servirse comida a escondidas durante la noche. La convivencia parecía pender de un hilo, alimentada por la sensación de injusticia y la sospecha constante.

El núcleo de la discusión residía no solo en la gestión del postre, sino en la percepción de equidad y respeto por los acuerdos colectivos. La queja de que algunos participantes accedían a porciones extra o decidían qué cocinar sin consultar a los demás fue motivo de conflicto repetido. Las referencias a votaciones incompletas, decisiones tomadas mientras otros dormían y la dificultad para controlar el reparto evidenciaron un clima de tensión permanente.

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Concursantes de Gran Hermano participan en una acalorada discusión, reflejando las crecientes tensiones dentro de la casa y el deterioro de la convivencia entre ellos.

Las redes sociales y los usuarios no tardaron en reaccionar ante el escándalo. Los comentarios reflejaron molestia y asombro por la magnitud de la pelea: “Tanto dejarlos armar grupos e insistir con que cocinar no es juego, ahora parece un gh de comida, pierden el foco por estar pensando en cómo robar comida, esconder etc y no hay estrategia de nada hasta nominan por las peleas de alimentos”. Otros usuarios apuntaron directamente contra algunos jugadores, acusándolos de egoísmo o manipulación: “El manipulador de Emanuel tirando la piedra y escondiendo la mano. Después se quería comer todo el flan y Manu le dijo no, dejales para los demás. Es re egoísta y manipulador”.

En la casa, la pelea dejó secuelas visibles. Manu, cansado por las críticas y el desgaste, anunció que dejaría de administrar los recursos: “A partir de ahora no administro más nada”. El episodio evidenció cómo la convivencia dentro de Gran Hermano puede verse alterada por las cuestiones más triviales, como el reparto de un simple postre. La falta de consenso y la desconfianza se convirtieron en el verdadero detonante de una crisis que excedía el plano alimentario y se instalaba en la dinámica cotidiana del reality.

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Mientras tanto, la polémica por el flan seguía alimentando comentarios tanto dentro como fuera del programa. Frases como “Cuánto egoísmo que hay en esta casa” y “Me pregunto si esta gente es tan angurrienta en su casa también” circularon en redes, mostrando que el escándalo trascendió la pantalla y se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.