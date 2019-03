—Lo que hago es agradecerle a mi mamá. Digo: "¡Qué ovarios!". Porque, sin ella, yo no podría haber hecho nada. Ella fue la que me impulsó, la que me acompañó, la que me enseñó a no discriminar, la que me hizo entender que yo no era ni más ni menos que nadie… Me acuerdo que, en aquel momento, se decía: "Yo te acepto como sos". Y cuando alguien no me aceptaba, mi vieja me decía que nadie me tenía por qué aceptar. De última, si alguien no me aceptaba a mí yo no aceptaba a esa persona y punto.