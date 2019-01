Pero esa tarde no la eligieron, y se quedó afuera de la casa más famosa del país, del lado de la pared descascarada, lejos de la pared que iluminan los focos de los estudios de televisión. Porque quienes le tomaron la prueba no advirtieron todo el potencial de aquella aspirante, por entonces una ignota peluquera de la zona sur del Gran Buenos Aires. En aquel 2006 (ese GH comenzó en enero de 2007) no supieron ver que allí, en esa joven del pelo atado y la campera cerrada, se escondía quien unos años después se convertiría en una de las figuras más queridas del país.