En noviembre del año pasado, la periodista se sumó como panelista del ciclo Los ángeles de la mañana y desde su llegada la relación con sus compañeras no fue la mejor. Se cruzó con Lourdes Sánchez por no haberla invitado a su cumpleaños y ser la única de las integrantes del panel que no fue al restaurante donde festejaron. También discutió con Cinthia Fernández por haberla cortado en una fotos, una situación casi infantil, que terminó también en gritos y reproches al aire, y luego en bloqueo en redes sociales.