Teleshow se comunicó con Marina Calabró, quien hizo saber su enojo por el tratamiento del tema: "La verdad es que cuando vi el enigmático me cayó espantoso -afirmó-. Yo trabajé con Carlos (Monti) en dos programas de televisión, y tengo una relación con él de escribirnos de vez en cuando, consultarnos cosas. Siempre hubo buena onda, diálogo, comunicación y compañerismo. Por eso me sorprendió tanto que no me escriba ni le escriba a Iliana para tener su campana por una cuestión periodística, y que no me escriba a mí ni siquiera para advertirme o advertirla a ella. Me dolió eso de parte de él".