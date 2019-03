A pesar de estar transitando el duelo por la muerte de su madre, Antonella ya decidió qué homenaje le realizará: se hará un tatuaje en su memoria. "Sería muy fuerte tatuarme su cara, prefiero recordarla yo misma en mi cabeza. Pero sí tengo pensado tatuarme una mariposa. Me parece significativo porque cuando falleció mi zeide (abuelo en ídish) lo primero que se me apareció fue una mariposa, y después de la muerte de mi mamá lo primero que se me apareció también fue una mariposa".