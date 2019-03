"La última vez que la vi fue en su cuarto el día anterior a irme a Brasil. Nos divertíamos mucho, nos gustaba hacer como un stand up con videos riéndonos. Vimos televisión, nos contamos cada una nuestras cosas. La vi dormirse, me abrazó cuando se durmió. Me levanté, la besé en la frente antes de irme y esa es la imagen que me queda", detalló Antonella sobre la última vez que vio a su madre.