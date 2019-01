Luego, Jaitt consiguió un taxi en Montañeses y Libertador y se fue a su casa "toda sucia, ultrajada". La mediática reprodujo sus sensaciones una vez lejos del calvario que vivió: "Apagué el celular aterrorizada, no podía dormir. No sabía qué pasó. ¿Cómo pasó? ¿A mi? Con mi amigo de años, ¿que me haga esto? ¿Qué pasa? Al rato me empecé a hacer pis como una nena asustada, caminaba y me hacía pis, en la cama me hacía pis".