Malditos Nerds

Capcom asegura que Pragmata es una nueva franquicia y podría recibir más juegos

Pragmata, la apuesta original de Capcom, se convirtió rápidamente en uno de los éxitos más sonados del año

Guardar
Pragmata
Pragmata

Capcom ha alcanzado un nuevo logro con el lanzamiento de Pragmata: el juego vendió más de un millón de copias en apenas dos días, ubicándose entre los debuts más exitosos de una propiedad intelectual original en la industria reciente. Rob Dyer, director de operaciones de Capcom USA, ha señalado que la compañía estudia la posibilidad de expandir este universo tras el impacto comercial y mediático inicial. El título, protagonizado por el astronauta Hugh y la androide Diana en su intento desesperado por escapar de una base lunar infestada de robots, ya recibe una respuesta crítica casi unánimemente positiva, con calificaciones sobresalientes tanto en Metacritic como en Steam.

Proceso de desarrollo y factores claves para el éxito

El desarrollo de Pragmata fue un proceso prolongado y complejo, marcado por varios retrasos desde su anuncio en 2020. Aunque originalmente se planeaba su lanzamiento para 2022, fue pospuesto hasta abril de 2026. Durante este periodo, el equipo japonés de Capcom colaboró de manera cercana con sus divisiones occidentales, realizando pruebas de enfoque, demostraciones jugables y encuestas en mercados importantes como Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según Dyer, esta metodología permitió que el producto final integrara tanto sensibilidades japonesas como occidentales, adaptando el juego para distintos públicos. El lanzamiento simultáneo de una versión para Nintendo Switch 2 fortaleció la estrategia global, facilitando que Pragmata llegara a una base de usuarios más amplia desde el primer día. Capcom atribuye el impulso inicial en ventas al acceso anticipado a través de demos y a la comunicación directa con los potenciales compradores.

Opiniones de la crítica y repercusión en la comunidad

La prensa especializada ha respondido de manera positiva a Pragmata, resaltando su originalidad y la experiencia breve pero intensa que evoca aventuras para un solo jugador de generaciones anteriores, como las de Xbox 360. Con un 85 en Metacritic y el 97% de valoraciones favorables en Steam, el juego se percibe como una propuesta inusual y arriesgada en un mercado dominado por franquicias y secuelas. Los jugadores han apreciado la combinación de una historia experimental, mecánicas de juego innovadoras y el vínculo humano entre los personajes principales.

PUBLICIDAD

El éxito inmediato se refleja en una comunidad activa interesada en guías y trucos para explorar el universo de Pragmata, como lo evidencian las búsquedas de recursos y walkthroughs especializados poco después del lanzamiento.

Pragmata
Pragmata

Oportunidades de expansión y perspectivas para futuras entregas

Aunque Capcom todavía no ha confirmado secuelas, las declaraciones de Rob Dyer en la conferencia iicon indican claramente el potencial de Pragmata como franquicia. La empresa reconoce que ha añadido una nueva IP exitosa a su catálogo y no descarta la posibilidad de explorar nuevas entregas que amplíen la historia de Hugh y Diana o que introduzcan elementos innovadores en su mundo futurista. La respuesta temprana del mercado sugiere que existe un público dispuesto a profundizar en la narrativa y las mecánicas ya planteadas.

Para los jugadores, el surgimiento de esta saga supone el acceso a nuevas aventuras narrativas producto de la colaboración intercultural, un patrón que, de acuerdo con los datos de ventas y aceptación, podría repetirse en títulos futuros. La gestión de las expectativas será fundamental, considerando que el ciclo de retrasos y ajustes mencionados fue parte del atractivo de Pragmata, pero también representa un reto a la hora de mantener el interés en posibles futuras entregas.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingPragmataCapcom

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Subnautica 2 fija su fecha de Early Access para este mes tras la disputa legal con Krafton

Tras semanas de tensión entre Krafton y Unknown Worlds, la fecha de Early Access recibe luz verde judicial

Subnautica 2 fija su fecha de Early Access para este mes tras la disputa legal con Krafton

Bungie apuesta por el futuro de Marathon y asegura años de contenido narrativo

El nuevo título de Bungie ya supera los 2 millones de copias y planea crecer de la mano de su comunidad

Bungie apuesta por el futuro de Marathon y asegura años de contenido narrativo

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway lidera el renacer del cine-evento

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

Arrowhead Game Studios admite errores de comunicación y anuncia parches para Helldivers 2

Crecen las tensiones en la comunidad por monetización, fallos técnicos y la percepción de escasa transparencia

Arrowhead Game Studios admite errores de comunicación y anuncia parches para Helldivers 2

Phonopolis de Amanita Design llegará a PC el 20 de mayo tras éxito de su demo

Phonopolis combina arte de cartón, narrativa distópica y documental, ampliando el legado de Amanita Design

Phonopolis de Amanita Design llegará a PC el 20 de mayo tras éxito de su demo

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

REVIEW | El Diablo Viste a la Moda 2 - Una divertida secuela donde el algoritmo es el nuevo villano

Scott Mann regresa como director en ‘Vértigo 2′ y aumenta la tensión con un nuevo escenario en el monte Kwan

Mortal Kombat 2 se perfila para superar la película original en taquilla con Karl Urban a la cabeza

James Bond en pausa: la nueva película tras la salida de Daniel Craig atraviesa problemas

SERIES

REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

Harry Williams y Jack Williams adaptarán el videojuego Atomfall a una serie de televisión

El spin-off animado de Stranger Things confirma una segunda temporada

Jason Sudeikis vuelve como Ted Lasso en el nuevo tráiler de su cuarta temporada

Gen V es cancelada tras dos temporadas pese a su éxito y la promesa de más spin-offs