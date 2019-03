—Mi vocación arrancó primero por la escritura y por el canto. Siempre hablé de cosas melancólicas, de amor y reflexivas. Ahí apunté y la vida me llevó para el lado del humor. Pero no es algo que yo tenía como objetivo. Simplemente, cuando conocí el género del stand up y empecé a trabajar de eso, todo empezó a fluir: las puertas se me abrieron, la gente me empezó a contratar y vinieron a verme al teatro. Hoy estoy en el Maipo, pero no es algo que me propuse. Fue algo que se lo debo al destino, a la vida, al azar. Gran parte de lo que tengo adentro es una gracia interna que no estudié, a las personas les gusta cuando me ven en vivo y recomiendan mi show.