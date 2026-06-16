Disturbios en Times Square: hinchas de Argelia y Argentina se enfrentaron en la previa del partido

Hubo golpes de puño y patadas durante una concentración de hinchas en el icónico corazón de Manhattan. Había niños tratando de escabullirse mientras los agresores arrojaban elementos por el aire y los transeúntes intentaban frenar los enfrentamientos (Video: @MundoEConflicto)

Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes de puño y patadas en pleno Times Square, en el corazón de Nueva York, horas antes del debut de las dos selecciones en el Mundial 2026. Los disturbios quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales y muestran corridas, empujones y peleas en uno de los sectores más transitados de Manhattan, ante la presencia de menores.

Los incidentes ocurrieron durante una concentración de simpatizantes de distintos países que se habían reunido en la zona para alentar a sus selecciones. Entre ellos estaban los hinchas de Argentina y los de Argelia, que hoy a las 22 se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

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Los incidentes quedaron registrados por las cámaras y celulares de algunos presentes, en donde se podía ver a niños corriendo y transeúntes intentando calmar las agresiones. Las grabaciones enseguida circularon por las redes sociales.

Hubo golpes y patadas durante una concentración en Times Square (Captura de Video)

En el video que encabeza esta nota se puede ver a ambas hinchadas arrojándose elementos, golpeándose con palos e insultándose; mientras que en otro de los registros que se viralizó en X se ve una ola de fanáticos argelinos propinando patadas y, del otro lado, respondiendo las agresiones con golpes de puño y empujones.

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Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre las causas que desencadenaron los enfrentamientos, ni trascendió si hubo heridos o detenidos como consecuencia de los disturbios. Según replicó el medio francés Le Parisien, “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.

Mientras las imágenes de los incidentes se multiplicaban en redes, miles de argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City para acompañar a la selección argentina en su debut.

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Los incidentes se desataron en horas de la noche entre hinchas de la selección argentina y argelina (Captura de Video)

Argelia llega al Mundial 2026 sin complejos. Antes del debut del Grupo J en Estados Unidos, las declaraciones del plantel y del cuerpo técnico de los norteafricanos trazaron el perfil de un equipo que no viajó a Estados Unidos a resignarse ante nadie, ni siquiera ante el campeón del mundo vigente.

El defensa Rafik Belghali, de 24 años y con actuación en el Hellas Verona de Italia, fue uno de los primeros en marcar el tono. Ante periodistas reunidos en la zona mixta del Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, tras el último entrenamiento antes del vuelo transatlántico, el lateral descartó de plano cualquier reverencia hacia Argentina.

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“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, afirmó ante el medio argelino DzFoot. La frase, breve y directa, sintetizó el estado de ánimo de un grupo que lleva semanas trabajando con un objetivo claro.

En el lugar había menores que escapaban de los disturbios (Captura de Video)

Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia y lo hace con un partido de apertura ante los vigentes campeones planetarios. Lejos de que eso opere como un condicionante, Belghali insistió en que el vestuario tiene las condiciones para competir de igual a igual. “Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido”, declaró el defensor, en declaraciones reproducidas por DzFoot.

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Argentina y Argelia se enfrentan esta noche en Kansas City

El entrenador Vladimir Petkovic también tomó la palabra este lunes, y lo hizo con un discurso que combinó respeto hacia el rival con una declaración de intenciones. “Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”, afirmó el técnico bosnio en una rueda de prensa en Kansas City.

“Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados”, añadió Petkovic, quien asumió el banco argelino en febrero de 2024.

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Hinchas de Argelia y Argentina se enfrentaron en el Time Square en la previa al partido (Reuters)

Un hombre con la camiseta de Messi atacó a un fanático de Argelia en el Time Square (Reuters)