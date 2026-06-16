Magaly Medina desafía a Jefferson Farfán a exhibir pruebas por incumplimiento de trabajo comunitario: “Ante el Poder Judicial”

La periodista reveló que busca revertir la condena que recibió en 2024 por el caso relacionado con la difusión de imágenes del exseleccionado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a escalar luego de que el exfutbolista acudiera a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora. Lejos de mantenerse en silencio, la periodista decidió responder públicamente y lanzó un reto directo a la denominada ‘Foquita’, exigiéndole que presente las pruebas que asegura tener en su contra.

La conductora de “Magaly TV La Firme” dedicó varios minutos de su programa para referirse a la reciente aparición de Farfán en una sede judicial y para defenderse de los cuestionamientos que han surgido sobre el cumplimiento de la sanción impuesta por el Poder Judicial. Según sostuvo, sí viene realizando sus jornadas comunitarias y lo hace de manera reservada, sin buscar cámaras ni exposición pública.

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Las declaraciones de Medina se producen después de que se conociera que Jefferson Farfán acudió ante las autoridades para reportar supuestas inconsistencias relacionadas con el desarrollo de dichas labores. Esta situación generó una nueva controversia entre ambos personajes, quienes mantienen un enfrentamiento legal desde hace varios años.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde a las acusaciones de Jefferson Farfán

Durante la emisión de su programa, la conductora fue enfática al rechazar cualquier insinuación relacionada con un eventual incumplimiento de las jornadas comunitarias. Por el contrario, aseguró que viene respetando las disposiciones establecidas por las autoridades y que tiene cómo demostrarlo.

Visiblemente incómoda por las recientes declaraciones y acciones emprendidas por el exjugador, Magaly afirmó que espera conocer cuáles son las evidencias que Farfán pretende presentar.

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“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, manifestó.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista explicó que no piensa quedarse de brazos cruzados y que junto a sus abogados ya tomó medidas para acceder a la documentación y pruebas que eventualmente puedan ser incorporadas al expediente.

“Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, añadió.

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Para Medina, cualquier acusación debe estar sustentada con elementos concretos y ser evaluada dentro de los canales correspondientes, razón por la que considera necesario revisar el material que habría sido entregado por la otra parte.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora pide conocer las pruebas presentadas ante el Poder Judicial

La figura de ATV sostuvo que todo ciudadano tiene derecho a conocer los elementos que se utilizan para formular cuestionamientos o denuncias en su contra. Por ello, insistió en que solicitará formalmente acceso a cualquier evidencia que haya sido presentada por el exfutbolista.

Según explicó, la revisión de ese material será clave para que sus abogados puedan responder adecuadamente a los señalamientos realizados. Además, reiteró que no teme a las pruebas que puedan existir porque asegura que sí viene cumpliendo con las obligaciones impuestas por la justicia.

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La conductora dejó entrever que considera exagerada la forma en que se ha manejado públicamente esta situación, especialmente por la presencia de cámaras y reporteros durante la visita de Farfán a la sede judicial. A su juicio, el caso debería resolverse en el ámbito correspondiente y no convertirse en un espectáculo mediático.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo que quiere es la humillación”, afirma la periodista

Uno de los momentos más contundentes de su intervención ocurrió cuando cuestionó las verdaderas intenciones detrás de las recientes acciones del exfutbolista.

Magaly aseguró que cumplir una sanción no significa exponerse públicamente ni ser objeto de escarnio. “Cuando cumples y eres respetuosa de la ley, no tiene nadie por qué humillarte y decirte: ‘Anda a barrer las calles’”, expresó.

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La periodista recordó que el servicio comunitario puede desarrollarse de diversas maneras y que no necesariamente implica aparecer realizando actividades visibles en espacios públicos. “El servicio comunitario se cumple de diferentes formas”, sostuvo.

Sin embargo, fue más allá al señalar que detrás de la insistencia de Farfán existiría un interés personal. “Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal y el servicio comunitario no se hizo para eso”, afirmó.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que realiza su servicio comunitario de forma discreta

A diferencia de lo que algunos podrían imaginar, Medina aseguró que ha optado por cumplir sus jornadas lejos de las cámaras y de cualquier tipo de protagonismo.

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Según contó, muchas de las personas con las que comparte espacio durante estas actividades ni siquiera saben quién es o desconocen que está realizando un servicio comunitario como parte de una sentencia judicial. “Las pocas personas que me han visto, he pasado desapercibida para ellas y así es como yo quiero”, resaltó.

La conductora explicó que considera más apropiado realizar estas labores de manera reservada y enfocarse en cumplir con lo establecido por las autoridades sin convertir la situación en un espectáculo. Su intención, según dijo, siempre ha sido actuar con discreción y respeto hacia la comunidad donde desarrolla estas actividades. Por ello, rechazó que se pretenda presentar la situación como si estuviera evadiendo sus responsabilidades.

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Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestiona la difusión del lugar donde cumple sus jornadas

Otro punto que generó indignación en Magaly Medina fue la difusión pública del lugar donde realiza sus jornadas comunitarias. La periodista se mostró especialmente crítica con la exposición de esa información y advirtió que podría tratarse de una vulneración de derechos protegidos por la ley.

“Ventilarlo es ilegal y se está violando el derecho a la intimidad y mi derecho a mis datos personales. Eso está penado”, manifestó. La conductora sostuvo que la revelación de esos datos afecta no solo su privacidad, sino también el desarrollo normal de las actividades que viene realizando.

Por esa razón, dejó entrever que analizará junto a su equipo legal las medidas que podrían adoptarse frente a la difusión de esa información. No obstante, precisó que por el momento no tiene intención de seguir profundizando públicamente en el tema.

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Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.