Magaly Medina desafía a Jefferson Farfán a exhibir pruebas por incumplimiento de trabajo comunitario: “Ante el Poder Judicial”

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a escalar luego de que el exfutbolista acudiera a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora. Lejos de mantenerse en silencio, la periodista decidió responder públicamente y lanzó un reto directo a la denominada ‘Foquita’, exigiéndole que presente las pruebas que asegura tener en su contra.
La conductora de “Magaly TV La Firme” dedicó varios minutos de su programa para referirse a la reciente aparición de Farfán en una sede judicial y para defenderse de los cuestionamientos que han surgido sobre el cumplimiento de la sanción impuesta por el Poder Judicial. Según sostuvo, sí viene realizando sus jornadas comunitarias y lo hace de manera reservada, sin buscar cámaras ni exposición pública.
PUBLICIDAD
Las declaraciones de Medina se producen después de que se conociera que Jefferson Farfán acudió ante las autoridades para reportar supuestas inconsistencias relacionadas con el desarrollo de dichas labores. Esta situación generó una nueva controversia entre ambos personajes, quienes mantienen un enfrentamiento legal desde hace varios años.
Magaly Medina responde a las acusaciones de Jefferson Farfán
Durante la emisión de su programa, la conductora fue enfática al rechazar cualquier insinuación relacionada con un eventual incumplimiento de las jornadas comunitarias. Por el contrario, aseguró que viene respetando las disposiciones establecidas por las autoridades y que tiene cómo demostrarlo.
Visiblemente incómoda por las recientes declaraciones y acciones emprendidas por el exjugador, Magaly afirmó que espera conocer cuáles son las evidencias que Farfán pretende presentar.
PUBLICIDAD
“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, manifestó.
La periodista explicó que no piensa quedarse de brazos cruzados y que junto a sus abogados ya tomó medidas para acceder a la documentación y pruebas que eventualmente puedan ser incorporadas al expediente.
“Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, añadió.
PUBLICIDAD
Para Medina, cualquier acusación debe estar sustentada con elementos concretos y ser evaluada dentro de los canales correspondientes, razón por la que considera necesario revisar el material que habría sido entregado por la otra parte.
La conductora pide conocer las pruebas presentadas ante el Poder Judicial
La figura de ATV sostuvo que todo ciudadano tiene derecho a conocer los elementos que se utilizan para formular cuestionamientos o denuncias en su contra. Por ello, insistió en que solicitará formalmente acceso a cualquier evidencia que haya sido presentada por el exfutbolista.
Según explicó, la revisión de ese material será clave para que sus abogados puedan responder adecuadamente a los señalamientos realizados. Además, reiteró que no teme a las pruebas que puedan existir porque asegura que sí viene cumpliendo con las obligaciones impuestas por la justicia.
PUBLICIDAD
La conductora dejó entrever que considera exagerada la forma en que se ha manejado públicamente esta situación, especialmente por la presencia de cámaras y reporteros durante la visita de Farfán a la sede judicial. A su juicio, el caso debería resolverse en el ámbito correspondiente y no convertirse en un espectáculo mediático.
“Lo que quiere es la humillación”, afirma la periodista
Uno de los momentos más contundentes de su intervención ocurrió cuando cuestionó las verdaderas intenciones detrás de las recientes acciones del exfutbolista.
Magaly aseguró que cumplir una sanción no significa exponerse públicamente ni ser objeto de escarnio. “Cuando cumples y eres respetuosa de la ley, no tiene nadie por qué humillarte y decirte: ‘Anda a barrer las calles’”, expresó.
PUBLICIDAD
La periodista recordó que el servicio comunitario puede desarrollarse de diversas maneras y que no necesariamente implica aparecer realizando actividades visibles en espacios públicos. “El servicio comunitario se cumple de diferentes formas”, sostuvo.
Sin embargo, fue más allá al señalar que detrás de la insistencia de Farfán existiría un interés personal. “Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal y el servicio comunitario no se hizo para eso”, afirmó.
Magaly asegura que realiza su servicio comunitario de forma discreta
A diferencia de lo que algunos podrían imaginar, Medina aseguró que ha optado por cumplir sus jornadas lejos de las cámaras y de cualquier tipo de protagonismo.
PUBLICIDAD
Según contó, muchas de las personas con las que comparte espacio durante estas actividades ni siquiera saben quién es o desconocen que está realizando un servicio comunitario como parte de una sentencia judicial. “Las pocas personas que me han visto, he pasado desapercibida para ellas y así es como yo quiero”, resaltó.
La conductora explicó que considera más apropiado realizar estas labores de manera reservada y enfocarse en cumplir con lo establecido por las autoridades sin convertir la situación en un espectáculo. Su intención, según dijo, siempre ha sido actuar con discreción y respeto hacia la comunidad donde desarrolla estas actividades. Por ello, rechazó que se pretenda presentar la situación como si estuviera evadiendo sus responsabilidades.
PUBLICIDAD
La conductora cuestiona la difusión del lugar donde cumple sus jornadas
Otro punto que generó indignación en Magaly Medina fue la difusión pública del lugar donde realiza sus jornadas comunitarias. La periodista se mostró especialmente crítica con la exposición de esa información y advirtió que podría tratarse de una vulneración de derechos protegidos por la ley.
“Ventilarlo es ilegal y se está violando el derecho a la intimidad y mi derecho a mis datos personales. Eso está penado”, manifestó. La conductora sostuvo que la revelación de esos datos afecta no solo su privacidad, sino también el desarrollo normal de las actividades que viene realizando.
Por esa razón, dejó entrever que analizará junto a su equipo legal las medidas que podrían adoptarse frente a la difusión de esa información. No obstante, precisó que por el momento no tiene intención de seguir profundizando públicamente en el tema.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y confirma llegará hasta el Tribunal Constitucional por sentencia: “Se atropellaron mis derechos”
La conductora respondió tras la aparición del expelotero en la Corte Superior de Justicia, rechazó las acusaciones sobre un presunto incumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario y anunció que su defensa ya inició nuevas acciones legales
Cri-Cri’ es acusado de mantener una doble vida amorosa: “Fui al penal varias veces, quedé embarazada, pero lo perdí”
La denunciantede nombre Marietha Chumpitaz contó en “Magaly TV La Firme” que vivió varios años de romance con Christian Martínez Guadalupe y que recién al verlo en “La Granja VIP” descubrió que seguía con su esposa
Susan Villanueva rompe en llanto al revelar el abuso que sufrió de niña: “No dejen que se cruce un Rodolfo en el camino de mis hermanas”
Entre lágrimas, la hija de Melcochita relató los abusos que asegura haber sufrido por parte de un familiar de su entonces madrastra. Reveló que decidió hablar por temor a que las hijas menores de su padre puedan enfrentar situaciones similares
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 99.033 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta
Gana Diario: resultados del 15 de junio del último sorteo
Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD