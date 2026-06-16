Cómo invertir desde la Argentina en acciones de SpaceX, que ya subieron 20% y revolucionaron Wall Street

Las acciones de SpaceX acumulan una suba de 42,6% desde el precio de oferta de USD 135 en apenas dos ruedas de operaciones en el Nasdaq

Las acciones de SpaceX acumularon una suba de casi 20% el lunes en el Nasdaq, con el papel por encima de los USD 192,50, lo que eleva el alza total desde el precio de salida a bolsa a 42,6% en apenas dos ruedas. La empresa de Elon Musk también anunció el cierre de su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) con la colocación de acciones adicionales, lo que llevó los ingresos brutos totales de la operación a USD 85.700 millones.

La capitalización bursátil de la compañía aeroespacial trepó a USD 2,52 billones (trillions en inglés), lo que la ubica como la séptima empresa más valiosa de Estados Unidos, detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC. El debut se produjo el pasado viernes 12 de junio en el Nasdaq con un precio de oferta de USD 135 por acción; ese primer día, el papel cerró con una suba de 19,3%, a USD 161,11.

PUBLICIDAD

La ampliación de la colocación se concretó a través del mecanismo de sobreasignación —conocido en la jerga financiera de Wall Street como greenshoe—, que permite a los bancos colocadores vender un paquete adicional de acciones cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

SpaceX colocó un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluidas las 83.333.333 unidades adicionales de la sobreasignación. Entre las entidades colocadoras figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan.

PUBLICIDAD

La operación se convirtió en la mayor IPO de la historia. Los libros de órdenes superaron cuatro veces la oferta —con pedidos por más de USD 250.000 millones—, frente a los USD 25.600 millones que recaudó la petrolera saudí Aramco en 2019, el anterior récord. La valuación de salida a bolsa fue de USD 1,77 billones.

La compañía fundada en 2002 que hoy es la empresa aeroespacial privada más valiosa del mundo

La suba de este lunes se dio en un mercado global con mayor apetito por el riesgo. Los expertos de Rava Bursátil destacaron que “la atención internacional se centró en el debut bursátil de SpaceX y la habilitación de su Cedear en la plaza local”, mientras las acciones tecnológicas volvieron a subir. A ese clima se sumó el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que implicaría la reapertura del Estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Cómo invertir en SpaceX desde Argentina

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) habilitó el Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de SPCX, emitido por Banco Comafi, con un ratio de 50:1. La incorporación se realizó en simultáneo con el inicio de cotización en el Nasdaq.

El Cedear de SPCX permite operar en pesos desde una cuenta local, sin necesidad de cuenta en el exterior, de la misma forma que cualquier otro instrumento de ese tipo disponible en el mercado argentino. Para quienes prefieran exposición indirecta o diversificada, también está disponible en ByMA el Cedear del Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR), un fondo que agrupa empresas públicas de alto crecimiento y tiene posiciones en capital privado de startups, con una fuerte participación en SpaceX.

PUBLICIDAD

Quienes opten por una cuenta internacional pueden acceder a la acción directamente a través de entidades locales como IOL, Cocos, Balanz o Bitso, que ofrecen la posibilidad de fondear cuentas para operar activos en Estados Unidos.

Qué es SpaceX y de dónde vienen sus ingresos

Fundada en 2002 con el objetivo de reducir el costo de los viajes espaciales, Space Exploration Technologies Corp. opera hoy tres negocios diferenciados. El primero es Starlink, la red de más de 10.000 satélites en órbita baja con más de 10 millones de suscriptores, que generó USD 10.000 millones en ingresos durante 2025 —el 61% del total de la compañía— y es la única división con flujo de caja positivo.

PUBLICIDAD

El negocio de lanzamiento opera contratos con la NASA para el programa Artemis de alunizaje y con el Departamento de Defensa de Estados Unidos

El segundo es el negocio de lanzamiento, con los cohetes Falcon 9 —más de 350 vuelos exitosos— y Starship, que opera contratos con la NASA (programa Artemis de alunizaje) y el Departamento de Defensa (DoD). El tercero es xAI, la división de inteligencia artificial integrada en febrero de 2026 con una valuación de USD 250.000 millones, que incluye el asistente Grok y proyectos de supercómputo satelital.

Los ingresos totales de la compañía crecieron 41% interanual en 2025, hasta USD 18.500 millones. Pese a eso, la empresa registró una pérdida neta de USD 4.900 millones ese año —en parte por los costos de la integración de xAI— y una pérdida operativa de USD 1.900 millones en el primer trimestre de 2026, con ingresos 15% por debajo del trimestre anterior.

PUBLICIDAD

Un análisis de suma de partes elaborado por Cocos Capital estima el valor implícito del holding en aproximadamente USD 1,5 billones: Starlink aportaría entre USD 600.000 y USD 800.000 millones; el negocio de cohetes y defensa, entre USD 300.000 y USD 400.000 millones; xAI, entre USD 250.000 y USD 258.000 millones; y X (ex-Twitter), entre USD 30.000 y USD 40.000 millones. Morningstar, por su parte, estimó el valor real de la compañía en USD 780.000 millones, lo que implicaría una sobrevaloración del 48% respecto al precio de IPO.