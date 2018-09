Comprar una platea para ver una obra en la calle Corrientes puede costar entre 570 pesos y 700 pesos, aproximadamente. Por el ajustado presupuesto del público, los empresarios son cuidadosos con los valores de los tickets y buscan tener una cartelera atractiva. "Los que no somos formadores de precios y no vendemos alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, no podemos aumentar al nivel de inflación porque no hay consumo. Entendemos que no hay una obligación de ver un espectáculo. Si ponés un precio demasiado alto, la gente se da media vuelta y se va. Además, tenés costos fijos que aumentaron, como las tarifas", explicó el empresario.