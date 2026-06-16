Asesinaron a un caricaturista ruso crítico de Putin en Polonia

Semyon Skrepetsky, de 44 años, fue asesinado a quemarropa en Polonia

Un artista ruso conocido por sus sátiras contra el presidente Vladimir Putin fue ejecutado a tiros este lunes en Biała Podlaska, una localidad del este de Polonia a escasos 35 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

Semyon Skrepetsky, cuyo nombre real era Robert Kuzovkov, recibió cuatro disparos a la puerta de su casa. Tenía 44 años y vivía exiliado en ese país desde 2021.

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La Policía polaca trabaja con la hipótesis de una ejecución ordenada por la inteligencia rusa. “Según el desarrollo de los acontecimientos, todo apunta a un asesinato planeado”, confirmó un portavoz policial del voivodato de Lublin.

En tanto, el vocero de la Fiscalía de Distrito de esa misma ciudad, Marcin Kozak, informó que se abrió una investigación formal por el crimen.

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Esta obra de Semyon Skrepetsky fusiona rasgos de Vladimir Putin y Joseph Stalin, con un halo y alambre de púas

De acuerdo con las autoridades, los dos presuntos sicarios viajaron desde Bielorrusia en un taxi. Al chofer le apuntaron con un arma y lo obligaron a llevarlos hasta Biała Podlaska, donde tenían localizada a la víctima.

Esperaron a Skrepetsky a la puerta de su edificio y, cuando el artista cayó al suelo tras los primeros disparos, uno de los atacantes se acercó y le disparó a corta distancia.

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Los paramédicos, alertados por transeúntes, no pudieron salvar su vida. Informes no oficiales identificaron al tirador como ciudadano bielorruso por su acento.

Tras el crimen, la Policía cerró carreteras y salidas de la ciudad e incrementó la seguridad en las escuelas y jardines de infancia a los que asisten los hijos del artista.

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La caricatura de Semyon Skrepetsky presenta una alegoría visual que conecta figuras históricas totalitarias con la imagen de una trituradora humana, simbolizando la brutalidad y el ciclo de la opresión

Un hombre fue detenido cerca del consulado bielorruso en Biała Podlaska, pero resultó ser el propio taxista, preso de un ataque de pánico y en busca de protección diplomática. Permanece bajo investigación para verificar su versión. El canal de Telegram de Skrepetsky también desapareció tras el asesinato.

Tres días antes del crimen, el artista había participado en un acto de la oposición rusa en Berlín, con motivo del Día de Rusia.

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Allí presentó su última obra: un ícono titulado “Ultraortodoxo Hiperpatriótico”, en el que representaba al camarada “Sralin” —en lugar de Stalin— alimentando a través de una sonda a un Putin con aspecto infantil.

Todos los asistentes a la recepción en la embajada rusa pudieron verla. “Quizá eso fue lo que le costó la vida”, especuló Vasily Krestyaninov, periodista ruso exiliado en esa ciudad, quien lo vio por última vez ese viernes.

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Semyon Skrepetsky era muy crítico de Vladimir Putin

Nacido en la región rusa de Altái, Kuzovov adoptó el seudónimo Skrepetsky y se hizo conocido por caricaturas que tenían como blanco a figuras como Putin, el líder soviético Joseph Stalin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el gobernante checheno Ramzan Kadyrov y el opositor Alexei Navalny.

Una de sus obras más difundidas reinterpretaba un ícono ortodoxo clásico y representaba a Stalin sosteniendo a Putin en el lugar de la Virgen María con el niño Jesús en brazos.

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Nacido en la región rusa de Altái, Kuzovov adoptó el seudónimo Skrepetsky y se hizo conocido por caricaturas que tenían como blanco a figuras como Putin, el líder soviético Joseph Stalin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el gobernante checheno Ramzan Kadyrov y el opositor Alexei Navalny

Su actividad como caricaturista también alcanzó a los líderes de la iglesia ortodoxa y a los oligarcas que sostienen financieramente a Moscú.

Skrepetsky también había criticado públicamente a las autoridades ucranianas y figuraba en la base de datos Myrotvorets, que designa a individuos acusados de crímenes contra la seguridad nacional de Ucrania.

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Debido a las amenazas recibidas por su trabajo, huyó a Polonia en 2021. En el exilio, mantuvo una postura disidente: participaba en manifestaciones contra el Kremlin por toda Europa al tiempo que criticaba abiertamente a la propia oposición rusa. Incluso antes de que la Policía polaca hiciera pública su identidad, medios rusos y bielorrusos ya anunciaban su muerte.

Debido a las amenazas recibidas por su trabajo, huyó a Polonia en 2021

El asesinato se produce en un contexto de escalada de la actividad de espionaje ruso en territorio polaco.

El último informe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia, presentado en mayo, registró 69 investigaciones por espionaje vinculado a Rusia y Bielorrusia en 2024 y 2025, con 91 detenciones de personas sospechosas de trabajar para la “inteligencia enemiga”, una cifra que igualaba el total acumulado en los 32 años anteriores. Entre 2016 y 2023 se llevaron a cabo 46 detenciones; entre 2008 y 2015, apenas 11.

La expulsión de 61 diplomáticos rusos entre 2024 y 2025 habría llevado a Moscú a enviar agentes desde Bielorrusia para apoyar operaciones concretas en suelo polaco.