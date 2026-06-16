Jefferson Farfán insiste a Magaly Medina sobre servicio comunitario y comparte mensaje: “Ahora pides privacidad y respeto”

La periodista reveló que busca revertir la condena que recibió en 2024 por el caso relacionado con la difusión de imágenes del exseleccionado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina volvió a trasladarse a las redes sociales. Luego de que la conductora de “Magaly TV La Firme” respondiera públicamente a los cuestionamientos sobre sus jornadas de servicio comunitario, el exfutbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó una nueva ola de comentarios.

La publicación apareció en las historias de la denominada ‘Foquita’ pocas horas después de que la periodista rechazara las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de las labores impuestas por el Poder Judicial. En su pronunciamiento televisivo, Medina aseguró que sí realiza el servicio comunitario y hasta retó al exseleccionado nacional a mostrar las pruebas que dice tener en su contra.

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Sin embargo, lejos de guardar silencio, Farfán decidió responder a través de una historia que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia la conductora.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán compartió una historia que generó comentarios

En la imagen publicada por el exfutbolista se observa un mensaje escrito sobre un fondo gris acompañado por varios cuestionamientos relacionados con el caso que mantiene enfrentados a ambos personajes.

La primera frase que aparece en la historia señala: “Ahora pides privacidad y respeto lo que nunca hiciste”, acompañada por un emoji de sorpresa. Más abajo, el exjugador escribió: “Ya mucho bla bla bla…”, seguido por un emoji que invita al silencio.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la parte que más llamó la atención fue el mensaje central de la publicación. “El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no”, escribió Jefferson Farfán en su cuenta oficial.

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La publicación no menciona directamente a Magaly Medina, pero llegó pocas horas después de que la conductora dedicara varios minutos de su programa para referirse precisamente a las acusaciones relacionadas con el cumplimiento de sus jornadas comunitarias.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

La publicación apareció tras la respuesta de Magaly Medina

Horas antes de la publicación de Farfán, Magaly Medina había rechazado públicamente los cuestionamientos realizados por el exfutbolista.

Durante su programa, la conductora aseguró que sí viene cumpliendo con las jornadas impuestas por el Poder Judicial y que incluso solicitará conocer las pruebas que la otra parte estaría presentando ante las autoridades. “Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial”, manifestó.

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Asimismo, adelantó que su equipo legal presentaría un escrito para acceder al material que eventualmente haya sido entregado a la jueza encargada del caso. “Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, afirmó.

La periodista también sostuvo que el exfutbolista estaría intentando exponerla públicamente. “Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal y el servicio comunitario no se hizo para eso”, señaló.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

La canción “Alimaña” volvió a ser protagonista de la polémica

Un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios fue la canción elegida por Jefferson Farfán para acompañar su publicación.

En la parte superior de la historia aparece “Alimaña (En Vivo)”, interpretación del Grupo 5, tema que durante las últimas horas ha estado estrechamente relacionado con esta controversia.

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La elección llamó especialmente la atención porque la misma canción fue utilizada por Magaly Medina durante el inicio de la edición más reciente de su programa.

Aquella noche, la conductora apareció cantando y disfrutando algunos fragmentos del popular tema, lo que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al exfutbolista tras conocerse que había acudido a la Corte Superior de Justicia.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

El exfutbolista volvió a cuestionar el servicio comunitario

Más allá de la referencia musical, el punto central de la publicación fue insistir en una pregunta que viene repitiéndose desde hace varios días.

Farfán puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre el cumplimiento de las jornadas comunitarias ordenadas por la justicia y planteó una interrogante directa. Según el exseleccionado nacional, la discusión debería centrarse únicamente en conocer si la conductora está cumpliendo o no con la sanción impuesta.

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Por ello escribió: “El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no”. El mensaje fue compartido pocas horas después de que Magaly Medina afirmara que realiza dichas labores de manera discreta y que incluso ha pasado desapercibida para muchas personas de la comunidad donde desarrolla esta actividad. “Las pocas personas que me han visto, he pasado desapercibida para ellas y así es como yo quiero”, comentó durante su programa.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.