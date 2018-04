Tras haber pasado la barrera de los setenta, Patalano no piensa en retirarse: "Tengo una filosofía: el que trabaja en lo que ama, no trabaja. ¿Por qué me voy a retirar, me voy a ir a un geriátrico? Yo amo lo que hago, sufro, gozo, vivo de ello hace muchos años, algunas veces bien, otras veces mal. Es un juego que me encanta. Me voy a retirar cuando cambie de estado o cuando la cabeza ya no me funcione. Igual si no me funciona tampoco me voy a dar cuenta si me retiro o no me retiro".