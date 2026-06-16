Deysi Araujo celebra triunfo judicial contra vecinos de San Isidro y mantiene denuncia por discriminación: “Voy a festejar con mis amigas”

Deysi Araujo celebra su cumpleaños, y serenazgo de San Isidro la interrumpe. (Captura: Magaly TV La Firme)

Después de meses de enfrentamientos, denuncias públicas, declaraciones cargadas de frustración y hasta lágrimas frente a las cámaras, Deysi Araujo aseguró haber conseguido una importante victoria judicial en el conflicto que mantiene con algunos residentes y la administración del edificio donde vive en San Isidro.

La exvedette reveló que el Poder Judicial emitió una resolución favorable que le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, espacios a los que, según afirma, no podía acceder desde hace aproximadamente un año.

La noticia representa un alivio para la artista, quien durante los últimos meses denunció en reiteradas oportunidades sentirse víctima de actos de exclusión dentro del condominio donde reside. Para ella, la decisión judicial no solo significa recuperar derechos que considera fundamentales, sino también la validación de una lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra carecían de sustento legal.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

Con evidente satisfacción, Deysi contó que la resolución le permite retomar el uso de espacios compartidos que forman parte de las instalaciones del edificio. Según explicó, la restricción impuesta por la administración la afectó profundamente porque sentía que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos.

La exbailarina recordó que cuando decidió iniciar acciones legales lo hizo convencida de que estaba defendiendo derechos básicos que le correspondían como residente del inmueble. Por ello, considera que el reciente fallo representa un paso importante dentro de una disputa que aún no termina.

Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

Deysi Araujo anuncia victoria judicial tras conflicto vecinal

Durante sus declaraciones, Deysi no ocultó la satisfacción que siente por el resultado obtenido. La figura mediática aseguró que fue una batalla larga y desgastante que le demandó tiempo, energía y una fuerte carga emocional.

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La exvedette afirmó que durante varios meses tuvo que convivir con situaciones que consideró injustas y que afectaron su tranquilidad diaria. Sin embargo, decidió mantenerse firme y llevar el caso ante las instancias correspondientes. Ahora, con una resolución favorable de por medio, considera que su decisión de acudir a los tribunales fue acertada.

Incluso dejó entrever que planea celebrar esta victoria junto a algunas de sus amigas más cercanas. “Por supuesto. Con Susy, Paloma, la ‘Negra Petróleo’ y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro”, comentó a trome.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

La exvedette volverá a utilizar las áreas comunes del edificio

Uno de los principales motivos de la disputa estaba relacionado con el acceso a las áreas comunes del inmueble. Deysi sostiene que durante aproximadamente un año se le impidió utilizar determinados espacios compartidos pese a que cumplía con sus obligaciones como propietaria y residente.

Por esa razón decidió iniciar acciones legales contra quienes consideraba responsables de las restricciones. Según explicó, la reciente resolución le devuelve la posibilidad de utilizar nuevamente estos ambientes, algo que considera una reivindicación de sus derechos.

La artista sostiene que nunca entendió por qué se adoptaron medidas que, desde su punto de vista, no tenían respaldo legal. Por ello, la decisión judicial ha sido interpretada por ella como una demostración de que sus reclamos tenían fundamento.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

La demanda por presunta discriminación sigue en curso

Aunque celebra esta victoria parcial, Deysi dejó claro que la disputa legal aún no ha terminado. Consultada sobre la posibilidad de retirar las denuncias que mantiene contra la administración del edificio, fue enfática al señalar que no tiene ninguna intención de hacerlo.

“Por supuesto que no. Lo de la discriminación que sufrí por parte de la administración del condominio no se va a quedar en el olvido”, manifestó. La exvedette considera que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

“Ahora solo falta el fallo definitivo de la demanda constitucional que les hice por discriminación y hostilidad clasista, porque ese proceso sigue su curso correspondiente ante los tribunales”, agregó al medio citado.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

El respaldo de la Policía de San Isidro a Deysi Araujo

Otro aspecto que destacó durante sus declaraciones fue el apoyo que asegura haber recibido por parte de las autoridades. Deysi señaló sentirse respaldada y valoró especialmente el interés mostrado por efectivos de la Policía de San Isidro.

“Por supuesto, y lo bueno es que la policía de San Isidro me está apoyando. Hoy mismo me llamaron para preguntarme si ya está todo conforme en el edificio y si se respetan mis derechos legales; yo se los agradecí muchísimo por el noble gesto y la preocupación constante hacia mi seguridad”, afirmó. La exvedette explicó que este acompañamiento le ha permitido sentirse más tranquila en medio del conflicto.Asimismo, dejó claro que no considera cerrado el tema. “Las cosas no se van a quedar así”, puntualizó.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

Las lágrimas de Deysi por los problemas que enfrentó con sus vecinos

La reciente victoria judicial contrasta con los difíciles momentos que atravesó hace apenas algunos meses. En abril de este año, Deysi Araujo reapareció visiblemente afectada para denunciar nuevos problemas relacionados con la convivencia en el edificio donde reside.

En aquella oportunidad, la exvedette no pudo contener las lágrimas mientras explicaba una situación que consideraba injusta. Según contó, la administración decidió incrementar el monto de mantenimiento que debía pagar mensualmente y, de acuerdo con su versión, la medida únicamente la afectaba a ella.

Cuando solicitó explicaciones, recibió una respuesta que la sorprendió. Le informaron que el incremento estaba relacionado con un supuesto consumo excesivo de agua.

La figura mediática aseguró que no mantiene deudas y que paga 600 soles mensuales, por lo que calificó la medida como ilegal. Infobae Perú / Captura: IG.

Sin embargo, Deysi rechazó categóricamente esa afirmación. “Yo no lavo ropa ni cama en mi departamento; tengo todas las boletas que llevo a lavar mi ropa a la lavandería porque en mi departamento no tengo donde colgar ropa y no tengo secadora tampoco”, explicó entre lágrimas.

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La artista sostuvo que no encontraba una justificación razonable para el aumento del mantenimiento, especialmente porque continuaba enfrentando restricciones para utilizar las áreas comunes.

“Ya no puedo más, esta gente se está sobrepasando conmigo (...) O sea, a como dé lugar, quieren sacarme dinero. No entiendo. Me cansa”, manifestó en aquel momento.