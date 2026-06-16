Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y confirma llegará hasta el Tribunal Constitucional por sentencia: “Se atropellaron mis derechos”

La periodista reveló que busca revertir la condena que recibió en 2024 por el caso relacionado con la difusión de imágenes del exseleccionado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La batalla legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que el exfutbolista acudiera a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora, la periodista decidió responder públicamente y revelar las medidas legales que viene impulsando junto a su defensa.

Lejos de mostrarse preocupada por la reciente aparición de la denominada ‘Foquita’ en una sede judicial, la figura de ATV aseguró que continúa cumpliendo con las obligaciones impuestas por la justicia y afirmó que cuenta con los mecanismos necesarios para demostrarlo.

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Además, anunció que ya presentó un recurso constitucional y que está dispuesta a llevar el caso hasta las últimas instancias si considera que sus derechos fueron vulnerados.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia

La nueva controversia se originó luego de que Jefferson Farfán fuera captado ingresando y saliendo de la Corte Superior de Justicia, donde acudió para informar sobre presuntas irregularidades relacionadas con las jornadas de servicio comunitario que viene realizando Magaly Medina.

La presencia del exseleccionado nacional despertó inmediatamente el interés de la prensa debido a la larga disputa judicial que mantiene con la conductora desde hace varios años.

Según trascendió, la visita de Farfán estaría relacionada con cuestionamientos sobre la forma en que se vienen registrando las labores comunitarias que la periodista debe cumplir como parte de la sentencia impuesta en su contra.

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Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar presuntas irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Magaly Medina asegura que cumple con el servicio comunitario

Durante la más reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la periodista decidió pronunciarse sobre las acciones realizadas por Farfán y rechazó cualquier insinuación relacionada con un supuesto incumplimiento de sus obligaciones.

La conductora sostuvo que sí realiza las jornadas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial y aseguró que existen pruebas que respaldan su versión. Incluso lanzó un desafío directo al exfutbolista para que presente cualquier evidencia que considere pertinente.

“Muestra tus videos”, expresó en referencia a las presuntas pruebas que podrían existir sobre el cumplimiento de sus labores comunitarias. La periodista dejó en claro que no piensa quedarse callada frente a las nuevas acciones emprendidas por la defensa del exjugador y aseguró que continuará ejerciendo todos los recursos legales que considere necesarios para defender su posición.

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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora presentó un recurso ante el Juzgado Constitucional

Más allá de responder a las recientes acusaciones, Magaly Medina reveló que desde hace varios meses viene cuestionando la sentencia que recibió en el proceso judicial impulsado por Jefferson Farfán.

La comunicadora explicó que su equipo legal decidió recurrir a la vía constitucional debido a que considera que la resolución emitida por el Poder Judicial vulneró garantías fundamentales.

“Desde un inicio, la condena que me dio el Poder Judicial la considero injusta y por eso estoy pidiendo que el Juzgado Constitucional se pronuncie”, manifestó durante su programa.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora explicó que ya presentó formalmente la documentación correspondiente y que actualmente espera una respuesta de las autoridades competentes.

“Sí, he elevado un recurso constitucional”, confirmó. Para Medina, la discusión ya no gira únicamente en torno a la condena impuesta, sino también al análisis de los derechos que, según considera, fueron afectados durante el proceso.

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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly no descarta llegar hasta el Tribunal Constitucional

Uno de los momentos más llamativos de su pronunciamiento ocurrió cuando dejó abierta la posibilidad de llevar el caso hasta la máxima instancia en materia constitucional del país. La periodista aseguró que está dispuesta a continuar con la batalla legal si considera que no obtiene una respuesta favorable en las etapas previas.

“Y de ahí me voy a ir hasta el Tribunal Constitucional, de ser posible”, afirmó. La conductora explicó que su decisión responde a una convicción personal sobre la forma en que se desarrolló el proceso judicial.

“Porque siento que con esta sentencia se atropellaron mis derechos, que nunca debieron ser vulnerados”, sentenció. Las declaraciones evidencian que el enfrentamiento legal entre ambas partes aún está lejos de concluir y que la periodista mantiene la intención de agotar todas las herramientas jurídicas disponibles.

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Asimismo, cuestionó la demora que, según indicó, existe en el trámite de los recursos presentados ante la justicia constitucional. Medina señaló que espera un pronunciamiento oportuno y sostuvo que tiene derecho a que su caso sea revisado bajo criterios que respeten las garantías constitucionales.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La sentencia que enfrenta a Magaly Medina y Jefferson Farfán

El origen de este conflicto se remonta a una sentencia emitida en julio de 2024, cuando Magaly Medina fue condenada por el caso relacionado con la difusión de imágenes captadas dentro del departamento de Jefferson Farfán en Miraflores.

Según la acusación presentada por la defensa del exfutbolista, las imágenes difundidas por el programa mostraban escenas privadas dentro de su vivienda. En ese momento también apareció la cantante Yahaira Plasencia, lo que generó una amplia repercusión mediática.

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Como consecuencia del proceso judicial, Medina recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, sanción que posteriormente fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además de 100 días multa y el pago de una reparación civil.

Inicialmente, el monto fijado por la justicia ascendía a 500 mil soles a favor de Farfán. Sin embargo, posteriormente la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima revisó el caso y redujo la indemnización a 300 mil soles. Pese a ello, la conductora nunca ocultó su desacuerdo con la decisión judicial y reiteró en diversas oportunidades que considera injusta la condena recibida.

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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sentencia judicial: “Nunca debieron vulnerar mis derechos”. Captura: Magaly TV La Firme.