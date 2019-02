"Gracias gente por la cantidad de mensajes, muchos me preguntan como me contuve para no romperle la cabeza, tenia 4 policías que no me dejaban hacerlo, imaginen mi impotencia!!! Me duele todo el cuerpo de aguantarme la tensión, si le pegaba quedaba detenida YO, ME TUVIERON Que AGARRAR", aseguró.