Cuando Monzón asesinó a Alicia Muñiz no existía la figura del "femicidio". El ex boxeador fue condenado por "homicidio simple" tras el juicio en el que se comprobó que había matado a su mujer. En la ocasión del crimen, la madrugada del 14 de febrero de 1988, justamente el Día de los Enamorados, que en esa época no se celebraba en la Argentina, el boxeador se cambió el pantalón de pijama que llevaba puesto y se arrojó por el mismo balcón por el que había empujado desmayada a Alicia Muñiz, y trató de instalar la coartada de un accidente.