El texto de Alicia, de puño y letra, continúa: "(…) diciendo que yo no tenía nada, que todo lo que tenía era de él, que me iba a romper todo, que me iba a matar. Al otro día le dije que así tampoco podíamos seguir, que él no cambiaba más y que yo ya no aguantaba más, que no sabía qué iba a hacer, que me dejara tranquila vivir con el nene. Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre a cualquier hora de la madrugada, tocando timbre borracho y había que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me animé a no abrir la puerta no sé si por miedo al escándalo o a qué".