Algo similar había pasado en el 2016 cuando la directora hizo Gilda, no me arrepiento de este amor y el ex mannager de la cantante fallecida en 1996, José "Cholo" Olaya dijo que en el film protagonizado por Natalia Oreiro a él lo hacían quedar como un "mafioso". Axel Kuschevatzky, productor, dijo que los únicos personajes que representaban a gente real eran los que habían dado su autorización y que el resto eran "creaciones de ficción": "Dice 'inspirada en hechos reales'. No es un documental".