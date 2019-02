"No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar", dijo la actriz en una entrevista con la revista Luz cuando la cronista quiso saber si se consideraba una persona rencorosa. "Eso sí, si eso dañó el vínculo ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después", agregó.