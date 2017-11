También contó que, en junio, cuando le planteó lo que le estaba pasando, la reacción de La China no fue la esperada. "Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía… ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Entonces, no haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando en junio, que puse final a la relación", relató.