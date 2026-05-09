Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crearon placas de cobre impresas en 3D que revolucionan la refrigeración de centros de datos. (Universidad de Illinois Urbana-Champaign)

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y los servicios digitales ha puesto bajo presión a la infraestructura energética mundial, especialmente a los centros de datos. Una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign promete transformar este panorama: placas de cobre impresas en 3D capaces de reducir drásticamente el consumo energético destinado a refrigeración.

Actualmente, los centros de datos utilizan principalmente sistemas de enfriamiento por aire. Aunque son económicos y sencillos, resultan ineficientes frente a la demanda térmica de los chips modernos. En instalaciones de gran escala, cerca del 30% del consumo energético total —equivalente a cientos de megavatios en centros de 1 GW— se destina únicamente a mantener los equipos a temperaturas seguras.

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La situación se vuelve crítica ante el auge de la inteligencia artificial y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, que podrían llevar a los centros de datos en Estados Unidos a consumir hasta el 12% de la energía nacional para 2028.

El sistema emplea geometría optimizada por algoritmos para maximizar la transferencia de calor. (Universidad de Illinois Urbana-Champaign)

Placas de cobre optimizadas: cómo funciona la innovación

La nueva tecnología consiste en placas de cobre puro diseñadas mediante optimización topológica, un proceso que utiliza algoritmos matemáticos para determinar la geometría óptima para la transferencia de calor y el flujo de líquidos. A diferencia de las placas tradicionales con aletas rectangulares, las nuevas placas presentan estructuras complejas y puntiagudas, con detalles tan finos como 30 micrómetros, imposibles de fabricar con métodos convencionales.

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Esta geometría maximiza la superficie de contacto entre el chip y el líquido refrigerante, permitiendo extraer el calor de manera más eficiente. Según el profesor Nenad Miljkovic, la optimización topológica logra diseños que maximizan el rendimiento térmico y minimizan la energía necesaria para bombear el líquido.

Manufactura avanzada: impresión electroquímica de cobre puro

El desarrollo de las placas fue posible gracias a la Electrochemical Additive Manufacturing (ECAM), una técnica de impresión 3D que construye el cobre puro capa por capa mediante procesos electroquímicos. A diferencia de la impresión 3D convencional, que funde metal, ECAM permite crear estructuras con microprecisión y una conductividad térmica superior a la de las aleaciones de aluminio más comunes en la industria.

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Los centros de datos enfrentan un crecimiento del consumo energético debido al auge de la inteligencia artificial y los servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los investigadores, la combinación de ECAM y diseño computacional avanzado ha permitido fabricar placas con formas imposibles hasta ahora, y con un rendimiento térmico significativamente mejor.

Impacto en eficiencia energética: cifras clave

Las placas de cobre desarrolladas por la Universidad de Illinois ofrecen un 32% más de capacidad de enfriamiento respecto a los sistemas convencionales y reducen en un 68% la energía necesaria para la circulación del fluido refrigerante. El resultado es una disminución del consumo energético dedicado a refrigeración en centros de datos del 30% al 1,1% del total, lo que representa una reducción de hasta el 98% en este rubro.

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El profesor Miljkovic lo resume así en un comunicado de la universidad: “Con nuestras placas de enfriamiento, los centros de datos solo necesitarían 11 megavatios para refrigeración en lugar de 550 megavatios”.

Los centros de datos enfrentan un crecimiento del consumo energético debido al auge de la inteligencia artificial y los servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología no solo está pensada para servidores de centros de datos: su diseño modular y su alta eficiencia la hacen aplicable a una amplia gama de dispositivos electrónicos e industriales que requieren soluciones avanzadas de enfriamiento. La capacidad de imprimir cobre puro con precisión micrométrica abre nuevas posibilidades para la gestión térmica en computadoras de alto rendimiento, sistemas de telecomunicaciones y automoción.

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La introducción de placas de cobre impresas en 3D representa un hito en la búsqueda de eficiencia energética para los centros de datos y la industria tecnológica en general. El avance permite romper el límite de enfriamiento que restringía el diseño de chips y ofrece una solución escalable para enfrentar el crecimiento del sector digital sin sobrecargar la infraestructura eléctrica global.