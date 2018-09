En esa misma nota Accardi había dado detalles del momento en que su marido y ella habían decidido dar por terminada su amistad con la China. "Yo sé lo que fui como amiga y Nico también. Y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada. Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía… ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que nos pasó. Entonces, que no haya estado fue un dolor, una decepción enorme que veníamos procesando hasta que le pusimos punto final a la relación", explicó Gimena en aquel momento.