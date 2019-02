La protagonista de Brujas –que comparte escenario con Viviana Saccone, Inés Estévez, Andrea Bonelli y María Socas– destaca, además, que tiene mucho carácter y que eso la hace más fuerte. "Si hay algo que no me gusta en serio, lo marco. Es un poco difícil que me suceda (el maltrato o acoso), pero si llegara a suceder, tengo bastante carácter como para poner un freno", asegura en una entrevista exclusiva con Teleshow.