—La verdad es que sí. No me voy a hacer la fruncida, me encantaría enamorarme. Pero, como vos decís, esas cosas llegan solas, no me ocupa el tiempo. Si pasa, pasa. Reconozco que me llevo muy bien con la soledad, pero tener un compañero es un estado que me gusta. Si no me pasa, no me pasa, pero ojalá me pase.