Para cerrar, contó cómo cada noche antes de ir a acostarse se despide de su hijito: "Y ahora cuando lo duerma le voy a decir al oído lo mismo que todos los días, los que no hace caso ni come frutas también. Le voy a decir: 'Estoy muy orgullosa de vos, mi amor, porque estás logrando todo lo que te proponés'. Él se ríe, me mira fijo y me pone la oreja cerca de la cara para que le dé un beso. ¿Qué quieren que les diga? Hay un programa mejor que éste? Creo que no".