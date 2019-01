Además, se refirió a las humoradas que hacía con Tinelli: "Trataba de jugar la comedia con eso del trago y después se me volvió en contra. Me gritaron 'borracha' por la calle y casi me muero. Una de mis nietas me preguntó si era verdad que me tomaba tres negronis. Entonces lo frené y cuando entró Pampita (Ardohain) fue un alivio maravilloso porque se llevaba todas las cámaras y estaba feliz. Es un reality, hay que pegarse un poco y yo soy flojita en eso, no tengo la habilidad de Moria: me gusta la paz, la armonía, la bonhomía".