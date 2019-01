En los últimos tiempos, otras colegas dijeron no sentirse identificadas con el movimiento, como fue el caso de Isabel Macedo, que dijo que no estaba de acuerdo con la forma en la que se trataban los temas y Moria Casán, que confesó no sentirse cerca del movimiento. "Nadie me representa. Puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada, aclaró la conductora de Incorrectas.