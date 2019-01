Hace dos meses, con motivo de su primer aniversario junto a Carlos, la periodista le había dedicado un mensaje en el que decía: "Él sabe cuando me va a llevar puesta un tsunami treinta segundos antes que yo, entonces abre sus brazos de par en par, me ataja y me hace sentir que todo va a estar bien. Hizo que mi familia fuera aún más grande… Pensar que un día como hoy pero hace un año salimos a pasear por primera vez y todo cambió para siempre…".