"(…) Amo tanto pero tanto a mis hijos, que muchas veces me equivoco y no mido consecuencias cuando alguien se anima a lastimarlos", escribió Nazarena. "Es de público conocimiento todo lo ocurrido, y si bien sostengo cada palabra, hoy al ver a mi hija llorar tan angustiada, recordando la etapa más dolorosa y humillante de su corta vida, no puedo perdonar mi incapacidad maternal de no haberme dado cuenta lo que en ese momento estaba padeciendo. El dolor paraliza", agregó.