Mientras tanto en el pueblo donde sucedió el crimen, aparece la hermana de la mujer muerta que viene a buscarla desde Brasil, después de juntar la plata, y ahí se entera de su muerte. Seguramente, se trata del punto más flojo del guión. ¿En catorce años no se enteró de que la hermana había muerto, ya que no le contestaba los mails? ¿Catorce años tardó en ir a ver qué pasaba con su hermana? Rita, la brasileña que viene en búsqueda de la difunta, tendrá su spin off a través de la web de Telefe, al igual que sucedió en Amar después de amar.