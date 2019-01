"No me peleo con estas cosas. Son temas muy sensibles que generan estas diferencias de opinión. En mi casa me enseñaron que puedo opinar diferente que vos y no por eso voy a mezclar tu persona y tu actividad con tu opinión. Pasa con la política: quizás no pienso igual que mi hermano, pero si vivo con él lo voy a respetar, como él va a respetar lo que yo haga", ejemplificó.