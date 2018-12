En esa oportunidad, Flor y Laurita no arreglaron sus diferencias, ya que la novia de Nico Occhiato siguió realizando fuertes declaraciones contra su compañero de elenco. "A mí no me gustó su actitud como hombre ", dijo en una entrevista con Los especialistas del show. "No sé quién miente. Si Lau o él. Lo único que quiero es hacer mi laburo…Por suerte todo el elenco sabe la verdad. Todos mis compañeros están de mi lado", finalizó.