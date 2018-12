—Flor: Te puedo decir que estoy para hablar fuera de cámara y, si no querés, podés hablar con cualquiera del elenco porque todos sabemos la verdad. Ojalá que pase el verano y te vayas a Carlos Paz con la obra y todo y cuando nos reencontramos me digas: "La verdad que me dejé llevar por voces que no tenían nada que ver y no pasó nada". Sé que el tiempo me va a dar la razón porque no pasó nada. Si lo querés saber aquí y ahora lo podemos hablar.