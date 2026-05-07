Uruguay: condenan a hombre que ingresó a la azotea de la fiscal general, tiró una granada y disparó tres veces

El atentado contra Mónica Ferrero provocó daños en la estructura de su vivienda (Captura Telenoche/Canal 4)

La fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, no fue asesinada “por 15 centímetros”, según sus propias palabras. Los delincuentes que llegaron a su casa vestían de negro, con capuchas y guantes. Bajaron de una camioneta con un tablón de más de dos metros, que los ayudaría a subir a la azotea de una de las viviendas de la cuadra. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Quien tiró la granada fue condenado este miércoles.

PUBLICIDAD

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, condenó a Alberto Oviedo, de 52 años, informó La Diaria. Fue sentenciado como autor material del atentado que sufrió Ferrero. Fue Oviedo quien ingresó con un tablón al patio de la casa de Ferrero, realizó tres disparos contra la ventana y lanzó la granada, de acuerdo a la investigación citada por este medio uruguayo.

El hombre fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena menor. En este caso, la sentencia fue por un delito de asociación para delinquir, estrago, atentado y porte de arma.

PUBLICIDAD

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

Oviedo fue identificado porque, para activar la granada, se sacó el guante y dejó las huellas dactilares en el lugar del crimen.

El atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay generó una fuerte conmoción en el sistema político y la investigación de la Fiscalía continúa. Todo apunta a que detrás de este atentado está un grupo vinculado al delincuente Fernández Albín, que tiene contactos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.

PUBLICIDAD

Ocurrió antes de que Fernández Albín fuera detenido en Argentina y condenado en Uruguay, como de la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra y su posterior envío a Estados Unidos.

Así quedó la casa de Mónica Ferrero tras un atentado narco (Captura Telenoche/Canal 4(

Tras ser detenido, Oviedo negó tener cualquier vínculo con la banda criminal de Marset, informó La Diaria. Dijo que cometió el atentado en venganza contra Ferrero porque lo había enviado a prisión. Sin embargo, esta versión fue descartada porque se constató que Ferrero no había actuado en ese caso.

PUBLICIDAD

El otro condenado por este caso fue Washington Estévez, de 50 años. Fue él quien consiguió una camioneta para trasladar el tablón y luego la incendió. La pena fue a tres años de cárcel por un delito de asociación para delinquir, receptación e incendio –en calidad de autor – y atentado y estrago, en calidad de cómplice.

La camioneta que utilizaron los delincuentes que participaron en el atentado contra Mónica Ferrero apareció quemada (Captura Telenoche/Canal 4)

Por la autoría intelectual del crimen, en tanto, hay dos personas detenidas. Un joven que fue arrestado en el marco de otra causa fue vinculado al hecho tras pericias a celulares y otro que que fe detenido en enero en Las Piedras (Canelones). En el operativo se encontraron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, guaraníes, chilenos, argentinos, reales y dólares. Además, se incautaron celulares y documentos falsificados. Una de las armas encontradas allí fue la que se usó para realizar los disparos en la casa de Ferrero.

PUBLICIDAD

Fue en octubre de 2025 ante el Parlamento que Ferrero alertó que estuvo cerca de ser asesinada. “No me mataron por 15 centímetros”, le dijo Ferrero a los senadores. Narró que parte de las esquirlas se expandieron hasta el lugar en el que estaba descansando. La fiscal afirmó a los senadores que el ataque no la tenía como objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema, dijo Ferrero. “Si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, relató. Luego, le pasó una advertencia directa a los presentes en la sala: pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”.