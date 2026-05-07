Netanyahu habló tras el ataque de Israel en Beirut que abatió a un jefe de Hezbollah: “Ningún terrorista está exento de responsabilidad”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reivindicó este jueves la autoría del asesinato de un alto comandante de Hezbollah en Beirut el día anterior, afirmando que “ningún terrorista es inmune” a los ataques israelíes.

“Anoche, eliminamos en el corazón de Beirut al comandante de la fuerza Radwan de Hezbollah”, declaró Netanyahu en un video difundido por su oficina, refiriéndose a una unidad de élite de Hezbolá.

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“Les digo a nuestros enemigos con la mayor claridad posible: ningún terrorista es inmune. Cualquiera que amenace al Estado de Israel morirá por sus actos”.

Las FDI eliminaron al comandante de la unidad "Fuerza Radwan" en la organización terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahiyeh, Beirut. Según el comunicado, Balout ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la “Fuerza Radwan” para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.

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El documento señala que, durante la guerra y especialmente en el último periodo, Balout dirigió a los militantes de la unidad y comandó decenas de planes armados contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, incluyendo disparos de misiles antitanque y la detonación de artefactos explosivos. También promovió actividades de recuperación de capacidades de la unidad, en particular la implementación del “Plan de conquista de la Galilea”, que la “Fuerza Radwan” ha desarrollado y promovido durante años.

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) participan en una operación antiterrorista que culminó con la eliminación de un grupo de terroristas

La unidad “Fuerza Radwan” opera con financiación y dirección del régimen iraní para atacar tanto a las fuerzas israelíes como a ciudadanos del Estado de Israel, según el comunicado. Las FDI aseguraron que continuarán actuando contra amenazas a sus ciudadanos y militares, así como contra los intentos de la unidad “Fuerza Radwan” de reconstruirse y fortalecer su poder.

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En otro comunicado, las FDI informaron que Azam Jalil al Haya, hijo del líder negociador del grupo terrorista Hamas, Jalil al Haya, falleció este jueves en el Hospital al Shifa de Gaza tras haber sido herido en un ataque aéreo israelí. El hospital confirmó el fallecimiento en un comunicado. Jalil al Haya ya había perdido a otros tres hijos por fuego israelí: dos en Gaza durante las guerras de 2008 y 2014, y un tercero en un intento de asesinato en Doha, Qatar, en 2025.

Un hombre observa a los equipos de rescate mientras trabajan en el lugar de un ataque israelí que tuvo lugar el 6 de mayo, en los distritos del sur de Beirut, Líbano. 7 de mayo de 2026. REUTERS/Mohamad Azakir

Jalil al Haya declaró a Al Jazeera que “ni el asesinato de nuestros hijos ni el martirio de nuestros líderes nos intimidarán”. El portavoz del buró político de Hamas y asesor del líder negociador, Taher al Nono, afirmó en su cuenta de Facebook que “los bombardeos y los asesinatos solo fortalecen la postura del negociador, su defensa de los derechos de su pueblo y de su libre albedrío”.

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El 9 de septiembre de 2025, Israel atacó un edificio residencial en Doha con la intención de matar a la delegación negociadora de Hamas, lo que provocó la muerte de cinco miembros del grupo palestino, entre ellos uno de los hijos de Al Haya.

(Con información de AFP)

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