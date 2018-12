Este no ha sido un buen año para Perry, ya que su último disco "Witness" no obtuvo los resultados esperados. "Tengo episodios de depresión circunstancial y mi corazón estaba roto el año pasado, porque sin saberlo le di mucho valor a la reacción del público y el público no reaccionó como yo lo esperaba entonces eso me rompió el corazón", declaró sobre las críticas negativas que recibió el disco.