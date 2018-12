Jimena Barón, por su parte, hizo referencia a la final que disputará esta noche contra Julián Serrano y Sofía Morandi en el Bailando 2018. "Qué alegría que Juan Darthés vea la final del bailando desde Brasil. Me lo imagino con protector solar y la caipiriña y me cuesta no vomitar el almuerzo. Escapen mientras puedan. #SeVaACaer #NoNosCallamosMas", aseguró este mediodía.