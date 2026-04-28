Perú

No se ve, pero está en cada rincón: Perú endurece requisitos para la fabricación, importación y venta de pinturas con plomo

Las empresas de pinturas deberán, en adelante, inscribirse digitalmente ante el Ministerio de la Producción si buscan operar el el país. ¿Qué hay detrás?

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La regulación exige que toda pintura comercializada tenga como máximo 90 ppm de plomo y cuente con autorización sanitaria de DIGESA.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó nuevas disposiciones para el registro y control de empresas que fabrican, importan, comercializan o distribuyen pinturas y materiales de revestimiento con presencia de plomo, reforzando la fiscalización y los requisitos exigidos por la Ley N° 31182.

La medida, oficializada por la Resolución Ministerial N° 000109-2026-PRODUCE, responde al objetivo de proteger la salud pública, especialmente la de niños y embarazadas, frente a los daños neurotóxicos irreversibles generados por la exposición al plomo.

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¿Viejas paredes, nuevos riesgos para la salud?

El registro de empresas ya existía por mandato de la Ley N° 31182, promulgada en 2021 y reglamentada en 2025, pero ahora los requisitos para inscribirse y permanecer en él se vuelven más exigentes y detallados.

La norma autoriza al Ministerio de la Producción a transferir recursos a Cofide mientras estén vigentes los créditos del programa
La norma autoriza al Ministerio de la Producción a transferir recursos a Cofide mientras estén vigentes los créditos del programa. Foto: Andina

Las compañías deben inscribirse en la Plataforma de Trámites Digitales de PRODUCE, presentar información ampliada sobre su actividad, productos, procesos y licencias, y adjuntar certificados de análisis y composición emitidos por laboratorios acreditados, nacionales o extranjeros.

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Para poder fabricar, importar, distribuir o vender pinturas, las empresas deben demostrar, bajo declaración jurada y con documentación técnica, que sus productos no superan el límite máximo permitido de 90 partes por millón (ppm) de plomo.

Estos máximos se alinean con estándares internacionales de la OMS y el PNUMA. El incumplimiento puede llevar a la exclusión del registro y la imposibilidad de operar legalmente en el país.

Fabricantes bajo la lupa: ahora sí, con papeles en regla

La nueva resolución no ordena el retiro inmediato de productos ya en el mercado, pero sí exige que toda pintura comercializada a futuro cumpla con el límite de 90 ppm y cuente con autorización sanitaria de DIGESA (MINSA).

Además, los envases deben mostrar en el rotulado la cantidad de plomo en forma clara y visible, prohibiéndose cualquier modificación de la etiqueta sin autorización.

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La fiscalización se incrementa: DIGESA, PRODUCE e INDECOPI realizarán controles para asegurar el cumplimiento de la ley y sancionar las infracciones.

El reglamento ya detallaba los procedimientos para la verificación y las sanciones administrativas, civiles o penales en caso de incumplimiento, incluyendo la posibilidad de penas de prisión si se comercializan pinturas con plomo destinadas a niños.

Vale precisar que la Ley N° 31182 busca evitar el saturnismo y otros daños neurológicos, ya que el plomo es un tóxico acumulativo que afecta especialmente a la infancia y a las gestantes.

¿Cómo se usa el plomo en las pinturas de Perú?

En Perú, el plomo se emplea principalmente en pinturas domésticas, esmaltes sintéticos a base de aceite, barnices y recubrimientos anticorrosivos.

Cerebro humano completo y realista en el centro, con partículas metálicas flotando y zonas opacas visibles.
Cerebro humano hiperrealista rodeado de partículas metálicas que ilustran el daño causado por el plomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su función es mejorar el secado, el brillo y la durabilidad de las superficies, por lo que se encuentra con frecuencia en paredes de viviendas antiguas, estructuras metálicas, parques y mobiliario urbano, representando un riesgo de contaminación por desprendimiento de polvo o escamas.

Aunque la ley busca eliminar su uso, el plomo sigue presente en esmaltes aplicados sobre metales y madera para resistir la humedad y la corrosión, así como en recubrimientos de edificios construidos antes de las regulaciones actuales.

El Perú se alinea así con la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, estableciendo una barrera sanitaria y ambiental contra la contaminación por este metal en productos de consumo masivo.

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