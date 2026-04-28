Aida Quilcué denunció una campaña de intimidación contra el proyecto político “del cambio”: “Sigue siendo sistemática”

Aida Quilcué pidió investigaciones urgentes tras vincular atentados a sectores de extrema derecha - crédito Sergio Acero/Reuters

Aida Quilcué, lideresa indígena y fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció en una entrevista con Caracol Radio que persiste una presunta campaña sistemática de intimidación contra quienes respaldan el proyecto político “del cambio” en Colombia.

La también congresista aseguró que, a pesar de los recientes atentados y amenazas, los movimientos sociales y comunitarios mantendrán su compromiso con los esfuerzos de paz y los procesos de diálogo.

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“Creo que sigue siendo sistemática”, afirmó Aida Quilcué al referirse a las acciones violentas registradas en los últimos días. Enfatizó que “la lectura que hacemos es que es más para que la gente deje de apoyar este proyecto político del cambio, pero vamos a seguir por los esfuerzos de la paz, los diálogos y la vida”.

Estas declaraciones surgen tras una serie de ataques que han encendido las alarmas en sectores sociales y políticos, particularmente en el suroccidente del país como Cauca y Valle del Cauca.

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La senadora detalló al medio citado que se prepara para encabezar una jornada de respaldo desde Popayán, donde se reunirá con organizaciones sociales, populares y comunitarias.

Quilcué expresó su solidaridad con las familias afectadas por la violencia: “Un abrazo solidario a todas las familias que perdieron sus seres queridos y esperamos que Colombia cambie de verdad, porque estamos cansados de la guerra”, manifestó durante la entrevista con el medio colombiano.

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Consultada sobre las razones por las cuales atribuyen los atentados a sectores de extrema derecha, Quilcué fue enfática al pedir respuestas institucionales:

“Yo espero que la Fiscalía General de la Nación y quienes tienen la competencia investiguen con celeridad estos temas”. La legisladora instó a las autoridades a esclarecer los hechos y evitar que la impunidad aumente la sensación de inseguridad entre la ciudadanía.

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La entrevista difundida por Caracol Radio refleja la preocupación de diversos sectores por la permanencia de la violencia política en Colombia. Quilcué reiteró que no permitirán que el miedo condicione sus acciones y subrayó que la respuesta será “salir con más fuerza”.