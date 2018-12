Jorge Rial por primera vez tuvo que ausentarse largamente de su ciclo, que dejará del todo en poco tiempo: las internas familiares con su hija Morena, no le hicieron pasar un año fácil, aunque lo termina de la mejor manera: en pareja y con la noticia de que será abuelo. Nicolás Repetto dejará las noticias del mediodía, comprobando que su cercanía con la gente, por ahora no camina. Beto Casella siguió liderando en El Nueve con un ciclo siempre vigente y un estilo diferenciado, que lo hace ganador. En ese canal se instalaron ciclos que fueron creciendo de a poco: El show del problema y Confrontados hacen un tándem que funciona. Ganaron Ángel de Brito, Fabián Doman, Guido Kazcka, Iván De Pineda, Luis Novaresio, Luis Majul, Marcelo Polino, Alejandro Fantino. Perdieron Pampita -duró tres meses con un programa fallido-, Jorge Lanata con su ciclo Malditos y algunas series que cotizan en on demand pero no hicieron fuerza al aire: Morir de amor con Griselda Siciliani y El lobbista con Rodrigo de la Serna.