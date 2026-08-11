“¡Vamos a sorprenderlo!”: el enorme gesto del piloto de Fórmula 2 Nico Varrone con un pequeño fan

Nico Varrone sorprendió a un pequeño fan en su cumple

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El piloto argentino de Fórmula 2, Nicolás Varrone, tuvo un gesto admirable con un pequeño fan al que sorprendió y le dio el mejor regalo que podía esperar. De vacaciones en nuestro país en pleno receso por el verano boreal, el corredor bonaerense mostró nuevamente su enorme corazón y espontaneidad.

Nico se presentó en el cumpleaños de Martiniano, un niño de cuatro años que había organizado toda su fiesta alrededor del competidor de Ingeniero Maschwitz, y le dio la sorpresa de su vida al aparecer en persona en el festejo. En la reunión predominaron los colores negro y naranja que caracterizan al Dallara de Varrone en la categoría antesala a la F1 y que es atendido por el equipo Van Amersfoort Racing (VAR).

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El historia tomó forma gracias al periodista Francisco Aure, quien se enteró del cumpleaños temático y, en un primer momento, le consultaron si podía conseguir un video con un saludo del corredor para el pequeño. El comunicador llevó la historia al entorno de Varrone, pero el piloto fue más allá: le encantó la idea, descartó el mensaje grabado y optó por presentarse él mismo en la celebración. “¡Vamos a sorprenderlo!”, fue la respuesta del piloto de 25 años antes de ponerse en marcha hacia el festejo.

Nico Varrone sorprendió a un fan en su cumple (Crédito: Gentileza Francisco Aure)

Varrone apareció de sorpresa y la cara de Martiniano lo dijo todo: no podía creer que su ídolo estuviese en su fiestita. Demostró que es un especialista de Nico, ya que recordó que su compañero de equipo es Rafael Villagómez.

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Una vez allí, Nico se sacó fotos y mantuvo una conversación con Martiniano, sus padres y sus amigos. Para el niño, el tener al piloto, que es su gran ídolo, fue el mejor regalo posible su visita.

El cumpleaños fue temático sobre Varrone (Crédito: Gentileza Francisco Aure)

Infobae habló con Nicolás, el papá de Martiniano, quien explicó por qué su hijo es fanático de Varrone. “Siempre le gustaron los autos y tengo un amigo que corre en karting que se llama Tomás ”Toto" Roca, al que siempre íbamos a ver al Kartódromo de Buenos Aires. Ahí creció su pasión por el automovilismo”, cuenta. Aunque una película relacionada a una carrera emblemática que fue ganada por Varrone en dos oportunidades habría llevado al niño a tener como ídolo al actual corredor de Fórmula 2. “En lugar de gustarle Cars, él vio como 20 veces la película Ford vs. Ferrari. Cuando Nico llegó a la Fórmula 2, la familia se enganchó a verlo y entiendo que Martiniano lo sigue a Nico por sus triunfos en las 24 Horas de Le Mans”, afirmó su padre. Incluso destaca que a la hora de ver Fórmula 1 o Fórmula 2, Martiniano no tiene dudas: “Los domingos en familia siempre mirábamos la F1 y él veía, pero nunca se enganchó. Ahora nos hace ver las repeticiones de las carreras de Fórmula 2 y después vemos las de F1”. Sobre el festejo del cumpleaños, recordó que “le preguntamos qué quería para su cumple y nos dijo ‘quiero todo de Nico Varrone’”.

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En su primera temporada en la Fórmula 2, el piloto del equipo VAR ocupa el puesto 19° del campeonato con 14 puntos, a 153 unidades del líder búlgaro Nikola Tsolov. La campaña arrancó con señales prometedoras: en Miami consiguió un cuarto puesto en la carrera sprint --su mejor resultado del año-, y en Montreal sumó puntos con la vuelta más rápida del domingo. En Australia, llegó a liderar durante 12 vueltas, aunque distintas situaciones lo relegaron al 17° lugar al final.

Varrone hablando con Martiniano (Crédito: Gentileza Francisco Aure)

En una entrevista con Infobae, Varrone reconoció: “Deseaba poder adaptarme rápido o sumar puntos, pero realmente no esperaba tener buenos resultados tan rápido. Tuve la chance de liderar, entrar en zona de puntos en tres carreras y clasificar adelante”.

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Además de la Fórmula 2, Nico este año corre con un Corvette algunas competencias emblemáticas en IMSA (24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y la Petit Le Mans), que es la categoría de Endurance más importante de Norteamérica. La esperanza está puesta en poder sumarse al staff de pilotos de Cadillac, la nueva escudería de F1 y que forma parte de GM. Si bien el equipo estadounidense ya tiene a sus pilotos de reserva y de desarrollo, Nico apunta a tener su chance y afirma: “Me siento en condiciones para subirme a un F1. Creo que muchos de los los pilotos de la Fórmula 2 están capacitados para poder correr en la F1”.

La temporada regular de la Fórmula 2 retomará el 4 de septiembre con el Gran Premio de Italia en Monza, fecha que abre un tramo final de cinco citas. Para Nico Varrone, que todavía busca su primer podio en la categoría, esas rondas representan la oportunidad de traducir el ritmo demostrado en carrera en resultados más consistentes.

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